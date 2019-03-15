"Буду сумувати": сонячна Тодоренко зробила відверте зізнання

Телеведуча порадувала мережу яскравим фото з відпочинку

Популярная телеведущая и звезда тревел-шоу "Орел и решка", которая две недели провела в сказочных Арабских Эмиратах, похоже, собралась возвращаться домой. Во время путешествия ей удалось воплотить в жизнь детскую мечту - побывать в дубайском "Диснейленде". Кроме того, Регину поразил современным мегаполис с его бесконечными возможностями и чудесами технического прогресса. Но все хорошее когда-то заканчивается, вот и поездка звезды подходит к концу. В Instagram она написала о том, что будет скучать за гостеприимным Дубае.

Регина сопроводила текст красочным фото. На снимке она позирует в легкой белой блузе oversize и коротких джинсовых шортах. За спиной у знаменитости виднеются потрясающие пейзажи – невероятно чистая вода бирюзового цвета, пальмы и безоблачное небо.

"Уже начинаю скучать по солнышку и пальмам. Кстати, если бы вам выпала возможность жить в любой стране, где пожелаете, какую бы вы выбрали?" - поинтересовалась ведущая у поклонников.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко охотно начали делится с ней своими туристическими предпочтениями, задав ей аналогичный вопрос, ведь сама знаменитость много путешествовала и смогла сложить собственные представления о различных странах и континентах, узнав их плюсы и минусы.

"А ты сама, где бы хотела жить? Ты в свое время много увидела, есть с чем сравнивать и что посоветовать?", "Какая ты красивая! А ты бы, где хотела жить?", "Чтобы понять, где человек хотел бы жить, нужно для начала объехать целый мир", "Гораздо интереснее, где пожелала бы жить Регина", - писали фолловеры.

Напомним, что муж Регины Тодоренко, певец Влад Топалов трогательно отозвался о достижениях своей любимой жены, восхитившись ее энергичностью.

Ранее молодая мама Регина Тодоренко показала пляжную фотосессию в купальниках, спустя три месяца после появления на свет малыша.