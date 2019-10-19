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"Ніби 16-ть!" Промениста Ребрик насолодилася осіннім сонцем разом з донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 18:32
"Ніби 16-ть!" Промениста Ребрик насолодилася осіннім сонцем разом з донечкою
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча не втрималася від фотосесії в останні теплі дні осені

Лілії Ребрик не займати енергійності і життєрадісності. Вона зізнається, що черпає натхнення у спілкуванні з рідними та близькими, а в її улюблених донечках криється головний секрет стрункості і неувядаючого зовнішнього вигляду теледіви. З приходом осені Лілія незмінно радує яскравими фотосетами на природі – романтичними, сімейними і просто ефектними замальовками на фоні буйства фарб. Нова фотосесія змусила серця підписників ведучої в instagram забитися частіше.

Лілія полонила не лише своєю обеззброюючою фірмовою посмішкою і гарним настроєм, але і відмінною розтяжкою. Вона вибрала зручний повсякденний лук в спокійних бежевих тонах - затишний спортивний костюм, шкіряну куртку персикового відтінку і золотисті кросівки.

Серед купи фото зірки можна побачити знімок її старшої дочки Діани. Дівчинка широко посміхається в камеру і тримає в руках букет з жовтих листків.

&quot;Ніби 16-ть!&quot; Промениста Ребрик насолодилася осіннім сонцем разом з донечкою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Що, тільки влітку стрибати? Ві вже нікого собі осінню фотосесію? Неможливо намилуватися цією красою!" - з захопленням заявила Лілія.

Лілія Ребрик з донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники розділили настрій зірки. Вони високо оцінили мистецькі професійні знімки і ті незабутні емоції, які теледіві вдалося передати навіть через екран.

  • Захоплююся Вами! Фантастична жінка! Так тримати!
  • Лілічка! Ві неймовірна красуня!
  • Суперовська
  • Ви такі класні
  • На 8 фото Вам ніби 16! Такі свіжі, мінімум мейкапу - супер!
  • Дуже класно, душевно, по-осінньому
  • Гарнюні
  • Дуже класснючі! Лілія, ви завжди така стильна і жіночна красуня! Пишаюся і надихаюся вами, люблю вашу творчість!
  • Краса неймовірна
  • Лілія! Ви молодець!
  • На 5 фото зовсім як маленька дівчинка
  • Милашка, лялечка

Скріншот коментарів

До речі, Лілія Ребрик майстерно відтворила фірмовий шпагат Ван Дамма в день його народження.

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