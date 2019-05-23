"Ніби знову 15 років": Тіна Кароль умилила незвичайним фото без макіяжу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль відзначають, що їй добре без макіяжу

Тіна Кароль тепер буквально засипає шанувальників з нової довгоочікуваної фотосесії. Зазначимо, що українська співачка заснувала своєрідну традицію – кожен день постить на своїй instagram-сторінці різні фото. Останнім часом знімки часто повторювалися, це були фото з одних і тих же фотосетів, тільки в різних ракурсах. Шанувальники співачки попросили щось новеньке. І ось, Тіна Кароль ділиться з ними абсолютно незвичним настроєм.

Співачка опублікувала серію чорно-білих портретів, на яких позує без макіяжу. Зазначимо, що до цього чи не всі фото були з впізнаваними "фішками" - фірмові червоні губи Кароль, голлівудські об'ємні локони, укладені на одну сторону... На нових фото – лише природна краса у всій її величі.

На черговому знімку Тіна знов причарувала фанів загадковим і захопливим поглядом. Співачка лежить на ліжку, однією рукою прикриваючи частина обличчя. Зате пронизливий погляд говорить сам за себе.

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її фото. До речі, багато відзначили, що без насиченого макіяжу їх улюблениці набагато краще – Кароль виглядає значно молодше, "як дівчинка". Зазначимо, що в цьому році українській співачці виповнилося 34 роки.

Зовнішність краще, ніж у будь-якої моделі!

Побічний ефект від Дана – чб)

Яка гарна і ніжна! Погляд до мурашок.

Таке фото... ніби мені знову 15!

Чому ти така мила?!

Як завжди неперевершена! Така ніжна))

Нереально круте фото!

Обпалюючий погляд)

Ти навіть крутіше теплого моря, мила!

Фото заворожує!

Тін, - а як не померти від такої краси?!

Тін, ти замість кави!

Також відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала кілька фото з даної фотосесії. На жаль, як зазвичай, співачка ніяк не підписує знімки. Лише супроводжує їх кількома стандартними хештенами.

Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль заворожила несподіваним образом в червоній сукні. Шанувальники чомусь назвали її "жінкою-кішкою".

Також до цього Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки.