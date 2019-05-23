"Ніби знову 15 років": Тіна Кароль умилила незвичайним фото без макіяжу

Шанувальники Кароль відзначають, що їй добре без макіяжу
Тіна Кароль тепер буквально засипає шанувальників з нової довгоочікуваної фотосесії. Зазначимо, що українська співачка заснувала своєрідну традицію – кожен день постить на своїй instagram-сторінці різні фото. Останнім часом знімки часто повторювалися, це були фото з одних і тих же фотосетів, тільки в різних ракурсах. Шанувальники співачки попросили щось новеньке. І ось, Тіна Кароль ділиться з ними абсолютно незвичним настроєм.
Співачка опублікувала серію чорно-білих портретів, на яких позує без макіяжу. Зазначимо, що до цього чи не всі фото були з впізнаваними "фішками" - фірмові червоні губи Кароль, голлівудські об'ємні локони, укладені на одну сторону... На нових фото – лише природна краса у всій її величі.
На черговому знімку Тіна знов причарувала фанів загадковим і захопливим поглядом. Співачка лежить на ліжку, однією рукою прикриваючи частина обличчя. Зате пронизливий погляд говорить сам за себе.
Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її фото. До речі, багато відзначили, що без насиченого макіяжу їх улюблениці набагато краще – Кароль виглядає значно молодше, "як дівчинка". Зазначимо, що в цьому році українській співачці виповнилося 34 роки.
Також відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала кілька фото з даної фотосесії. На жаль, як зазвичай, співачка ніяк не підписує знімки. Лише супроводжує їх кількома стандартними хештенами.
Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль заворожила несподіваним образом в червоній сукні. Шанувальники чомусь назвали її "жінкою-кішкою".
Також до цього Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки.