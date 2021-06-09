Будьте собою: довгонога Нікітюк в купальнику торкнулася важливої теми

Довгонога ведуча позувала в злитному чорному купальнику з відкритими плечима і чорних мюлях. Зверху вона накинула білу сорочку. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і обійшлася без макіяжу.

На задньому плані можна побачити шезлонг, кошик з квітами, а також улюблену собаку Лесі Рафіка.

Леся Нікітюк захопила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива зізналася, що постійно отримує неприємні відгуки про свою фігуру в мережі - як і більшість українських дівчат. Вона закликала всіх любити і приймати себе, а в коментарях запропонувала фоловерам поділитися, які образливі і неприємні слова вони чули через свою зовнішність.

"Жирна, худа, швабра, недоросток, гном.... вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке у свій бік. Тому на мені не просто купальник... а заклик рівності, підримка різноманітності і любов до свого тіла. Будьте собою і розкажіть в коментарях про ті підколки, які ви чули у свою сторону і в сторону свого тіла", - поділилася Леся.

Користувачі мережі поспішили запевнити ведучу, що вона прекрасна, і викупали її в компліментах.