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Будьте собою: довгонога Нікітюк в купальнику торкнулася важливої теми

Автор: Lite

Леся Нікітюк вже повернулася зі спекотної Туреччини в Україну, однак балувати шанувальників відвертими фото не перестала. Зараз телеведуча гостює у батьків у рідному Хмельницькому. Вона поділилася яскравими кадрами в купальнику, а також торкнулася важливої теми.

Ефектні фото, зроблені на галявині батьківського дому, Леді Ле опублікувала у себе в Instagram.

Довгонога ведуча позувала в злитному чорному купальнику з відкритими плечима і чорних мюлях. Зверху вона накинула білу сорочку. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і обійшлася без макіяжу.

На задньому плані можна побачити шезлонг, кошик з квітами, а також улюблену собаку Лесі Рафіка.

Леся Нікітюк захопила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива зізналася, що постійно отримує неприємні відгуки про свою фігуру в мережі - як і більшість українських дівчат. Вона закликала всіх любити і приймати себе, а в коментарях запропонувала фоловерам поділитися, які образливі і неприємні слова вони чули через свою зовнішність.

"Жирна, худа, швабра, недоросток, гном.... вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке у свій бік. Тому на мені не просто купальник... а заклик рівності, підримка різноманітності і любов до свого тіла. Будьте собою і розкажіть в коментарях про ті підколки, які ви чули у свою сторону і в сторону свого тіла", - поділилася Леся.

Користувачі мережі поспішили запевнити ведучу, що вона прекрасна, і викупали її в компліментах.

  • Ого, яка жінка
  • Не звертаю увагу на слова чужих людей. Люблю собі та своє тіло таким, яке воно в мене є, я красива
  • Леся, ви дуже класна, стильна, гарна дівчина!!! Захоплююсь вами
  • Шикарна фігурка
  • Леся Іванівна, ну просто богиня
  • Ві шикарна, таке говорять лише невпевнені люди
  • Лесю, ви шикарно виглядаєте. А хейтерів завжди повно скрізь, яким завжди щось не подобається. Собі потрібно любити такими, якими ми є, незважаючи на недоліки
  • Завжди шикарна, любимо Вас
  • Леся ти шикарна, богиня, завжди залишайся такою гарною
  • Найчарівніша
  • Ах, які ніжки
  • Гарна дівчинка
  • Красуня
  • Ви прекрасні!

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в комбінезоні-сітці кардинально змінила імідж і здивувала новою зачіскою.

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Новини України Леся Нікітюкведущаяфигура