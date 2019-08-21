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Будні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 22:32
Будні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьми
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка знову зворушила мережу

Кім Кардашьян вміє внести в свій Instagram цікаву нотку, розбавляючи гламурні виходи «життєвими» кадрами. Особливо зворушливими виходять пости з дітьми. Зірка любить демонструвати їх ігри, сварки, а фото старшої дочки і її вбрання стали просто «фішкою» її мікроблогу, яку обожнюють фолловери Кім.

Будні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьмиБудні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьмиБудні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьмиДіти Кім – вже справжні зірки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому знаменитість показала нову серію незвичайних фото з малюками. Цього разу героями інста-історії стали старша дочка – 6-річна Норт, яка позує з братами. Дівчинка тримає на руках 3-місячного Псалма, а поруч сидить 3-річний Сейнт. На першому фото панує ідилія: дівчинка посміхається, малюк задоволений. Далі в кадрі з'являється старший брат. Який переймає увагу мами на себе. Чим і залишилася дуже задоволена Норт. Останній кадр – діти кривляються і показують один одному кумедні пики. «Все починалося так добре...», – написала Кім під серією кадрів.

Будні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьмиКім зі старшим сином (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники оцінили кадри в більш ніж 4 мільйони лайків. І почали бурхливо обговорювати, хто на кого схожий у зірковій сім'ї. Поки що практично одноголосно вирішили, що молодший син Псалм – копія свого тата, репера Каньє Уеста.

Пізніше Кім опублікувала ще один кадр зі старшим сином. Тепер вони обоє кривляються в камеру, демонструючи хижий «оскал». «Пости ще більше фото з дітьми! Вони такі милі», – не вгамовуються фолловери красуні.

Будні мами: Кім Кардашян показала милі кадри з дітьми

Кім перша пробує свою косметику (фото: instagram.com/kimkardashian)

У сторіз Кім продовжує рекламувати свою нову колекцію макіяжу Matte Collection, присвячену 90-м. Всі, хто ще не встиг придбати косметичні новинки від Кардашьян, можуть на власні очі переконатися, що матові помади лягають рівно і гладко, а тон можна підібрати під будь-який тип шкіри. Сама Кім також пробує продукти, розробляючи образи для своїх численних виходів у світ.

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