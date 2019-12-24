Буде новий досвід: Лілія Ребрик очікує отримати розкішний подарунок від Діда Мороза

Лілія Ребрик (фото: ТК "Україна")

Ребрик сподівається, що Дід Мороз почує її послання

Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», акторка Лілія Ребрик, яка раніше поділилася архівними кадрами з весілля, розповіла про свою особливу мрію, яка здійснилася в 2019 році, і новому подорож, що вони з чоловіком планують у 2020-му.

За словами Лілії Ребрик, у неї в професії все йде своєю чергою – вона дуже дорожить своєю роботою і намагається ні від чого не відмовлятися. А ще цього року здійснилася дитяча мрія телеведучої – вона нарешті побувала в Парижі. У місто кохання з чоловіком Андрієм Диким вони полетіли в травні і провели там по-справжньому чарівний час.

«Це не зовсім звичайна «галочка» в моєму життєвому плані. Спасибі чоловікові за те, що втілив мою давню мрію, яку берегла для якогось особливого випадку. Коли прилетіли до столиці Франції, я навіть розплакалася від щастя, – зізналась Лілія Ребрик в інтерв'ю журналу «Теленеделя», обкладинку якого вона прикрасила. – Щодо роботи, цього року я провела більше 100 прямих ранкових ефірів, їздили з виставами по всій Україні, в листопаді були зйомки шоу «Привіт, 20-ті!», яке вийде в новорічну ніч на каналі «Україна». Мене вчили, що до роботи треба ставитися трепетно: якщо здасться, що ти сильно втомився, Всесвіт це почує і дасть відпочити. Можливо, на довше, ніж тобі хотілося б».

Лілія Ребрик та Андрій Дикий у Парижі (фото: соцмережі артистки)

Після поїздки в Париж, подружжя вирішило іноді влаштовувати собі відпочинок тільки вдвох. А у Лілії вже з'явилася наступна подорож мрії, допомогти здійснити яку може Дід Мороз.

«Маю велику надію, що Дід Мороз подарує нам на двох путівку на Мальдіви. Якщо все складеться, для мене це буде новий досвід – ми ніколи не літали в літо взимку. Поліна ще не дуже розуміє, що батьки збираються поїхати удвох, а Діані сказали, що збираємося в розвідку – подивитися, чи немає там акул. І якщо нам сподобається на Мальдівах, наступного разу махнемо туди всі разом. Щоправда, її така відповідь не дуже влаштувала. Каже: «У розвідку взагалі-то їздять на один день, а не на п'ять», – сміється ведуча «Ранку з Україною». – Але я себе переконала, що мене не повинна мучити совість через те, що дівчатка залишаться вдома, інакше просто не зможу розслабитися. Наші діти не обділені ані увагою, ані поїздками».

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з доньками Поліною і Діаною прикрасили святкову ялинку і зачарували теплим родинним фото.