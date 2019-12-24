ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Буде новий досвід: Лілія Ребрик очікує отримати розкішний подарунок від Діда Мороза

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 15:42
Буде новий досвід: Лілія Ребрик очікує отримати розкішний подарунок від Діда Мороза
Лілія Ребрик (фото: ТК "Україна")

Ребрик сподівається, що Дід Мороз почує її послання

Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», акторка Лілія Ребрик, яка раніше поділилася архівними кадрами з весілля, розповіла про свою особливу мрію, яка здійснилася в 2019 році, і новому подорож, що вони з чоловіком планують у 2020-му.

За словами Лілії Ребрик, у неї в професії все йде своєю чергою – вона дуже дорожить своєю роботою і намагається ні від чого не відмовлятися. А ще цього року здійснилася дитяча мрія телеведучої – вона нарешті побувала в Парижі. У місто кохання з чоловіком Андрієм Диким вони полетіли в травні і провели там по-справжньому чарівний час.

«Це не зовсім звичайна «галочка» в моєму життєвому плані. Спасибі чоловікові за те, що втілив мою давню мрію, яку берегла для якогось особливого випадку. Коли прилетіли до столиці Франції, я навіть розплакалася від щастя, – зізналась Лілія Ребрик в інтерв'ю журналу «Теленеделя», обкладинку якого вона прикрасила. – Щодо роботи, цього року я провела більше 100 прямих ранкових ефірів, їздили з виставами по всій Україні, в листопаді були зйомки шоу «Привіт, 20-ті!», яке вийде в новорічну ніч на каналі «Україна». Мене вчили, що до роботи треба ставитися трепетно: якщо здасться, що ти сильно втомився, Всесвіт це почує і дасть відпочити. Можливо, на довше, ніж тобі хотілося б».

Буде новий досвід: Лілія Ребрик очікує отримати розкішний подарунок від Діда Мороза

Лілія Ребрик та Андрій Дикий у Парижі (фото: соцмережі артистки)

Після поїздки в Париж, подружжя вирішило іноді влаштовувати собі відпочинок тільки вдвох. А у Лілії вже з'явилася наступна подорож мрії, допомогти здійснити яку може Дід Мороз.

«Маю велику надію, що Дід Мороз подарує нам на двох путівку на Мальдіви. Якщо все складеться, для мене це буде новий досвід – ми ніколи не літали в літо взимку. Поліна ще не дуже розуміє, що батьки збираються поїхати удвох, а Діані сказали, що збираємося в розвідку – подивитися, чи немає там акул. І якщо нам сподобається на Мальдівах, наступного разу махнемо туди всі разом. Щоправда, її така відповідь не дуже влаштувала. Каже: «У розвідку взагалі-то їздять на один день, а не на п'ять», – сміється ведуча «Ранку з Україною». – Але я себе переконала, що мене не повинна мучити совість через те, що дівчатка залишаться вдома, інакше просто не зможу розслабитися. Наші діти не обділені ані увагою, ані поїздками».

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з доньками Поліною і Діаною прикрасили святкову ялинку і зачарували теплим родинним фото.

Загорівся костюм: Оля Полякова згадала про казуси в новорічну ніч Закриваюся в кімнаті і реву: MELOVIN зізнався, що плаче перед Новим роком
Новини України подарокЛілія РебрикНовый год 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся