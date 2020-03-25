Буде не вистачати на живих концертах: Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом

Джамала також вирішила не залишати своїх фоловерів без уваги і приємних сюрпризів. Багато українських селебрітіс на період карантину вирішили не просто ділитися фото, а виходити в прямі ефіри. Зазначимо, що карантин в Україні продовжили до 24 квітня! Наприклад, Настя Каменських тепер щоранку проводить онлайн-тренування, а Оля Полякова щовечора читає з доньками казки на ніч. Джамала також підхопила популярний тренд серед колег. 24 березня ввечері вагітна співачка виступила у прямому ефірі з концертом! Співачка виконала наживо свої хіти, поспілкувалася з підпиниками та провела дуже атмосферний вечір — якраз те, чого зараз так не вистачає багатьом українцям.

Незважаючи на другу вагітність Джа намагається не сумувати і залишатися позитивною. До чого закликає і своїх підписників. Щоб хоч якось підбадьорити шанувальників в цей непростий час Джамала дала повноцінний годинний концерт онлайн!

“Саме в ці непрості моменти хочеться ділитися з вами позитивною енергією та пісням, які я писала в різні моменти мого творчого шляху. Я вже вибрала треклист. У ньому пісні, які ви найчастіше згадували, коли писали мені. Одразу скажу, що заспівати ВСЕ неможливо, але буду намагатися ділитися з вами музикою та яскравими емоціями. Дуже хочеться, щоб ми всі швидко побороли цей вірус. Залишайтесь вдома, дотримуйтесь дисципліни", — звернулася до шанувальниками співачка.

Джамала виступила з онлайн-концертом в instagram

А ось після концерту Джа поспішила поділитися своїми емоціями. Для неї це був перший подібний досвід, і від того ще більш хвилюючий.

“Дякую всім, хто дивився наш онлайн-концерт! Для мене це було дуже хвилююче. Абсолютно нове відчуття. Ніби ви були дуже близько, хоча і не бачила ваших очей. Ваші коменти дуже надихають! Такого інтерактиву буде не вистачати на живих концертах. Ось так співаєш пісню, а посеред приспіву хтось вигукує: “А можна The Great Pretender?” Вірю, що скоро зустрінемося на концертних майданчиках", — підсумувала співачка.

При цьому свій пост Джа супроводила серією фото з старої фотосесії. На знімках Джамала позує в "фатальному" total black образі. На співачці — чорна косуха. До речі, тренд весни-2020. Образ доповнять довге асиметричне плаття в смужку і з шкіряними рюшами. На ногах — об'ємні шкіряні черевики. А ось в руках виконавиця тримає мікрофон.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Підписники Джамали поспішили прокоментувати її новий пост і пройшов концерт. Звичайно ж, багато попросили робити такі сюрпризи частіше.

“Дуже затишний був вечір. Спасибі"

"Теж безумно вірю, що скоро зустрінемося"

"Самий чарівний карантинний вечір"

“Як душевно і тепло вчора було! Дуже порадувала, зарядила і надихнула, Джа" Дякую!"

"Чекаємо ще щось подібне, і звичайно ж великий концерт коли ми всі зустрінемося"

“Було дуже класно!!!!! Так душевно, від таких онлайн - концертів відчуття, що артист завітав прямо додому і співав тільки для тебе))) Дякую!"

“Це було неперевершено! Стільки емоцій,відчуттів ,енергетика неймовірна,хоча Ви і не бачили наших очей,але ми бачили і Чулииии Ваші очі"

“Це було здорово, а головне - відчути щирість, тепло і душа Спасибі вам величезне і звичайно вашим хлопцям"

“Дякую Вам за трансляцію, за емоції, за ваш чудовий голос Дуже вірю, що ми скоро побачимося! Ви - наше сонечко"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, як проходить друга вагітність.