Буде не вистачати на живих концертах: Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом

Співачка поділилася емоціями від минулого ефіру
Джамала також вирішила не залишати своїх фоловерів без уваги і приємних сюрпризів. Багато українських селебрітіс на період карантину вирішили не просто ділитися фото, а виходити в прямі ефіри. Зазначимо, що карантин в Україні продовжили до 24 квітня! Наприклад, Настя Каменських тепер щоранку проводить онлайн-тренування, а Оля Полякова щовечора читає з доньками казки на ніч. Джамала також підхопила популярний тренд серед колег. 24 березня ввечері вагітна співачка виступила у прямому ефірі з концертом! Співачка виконала наживо свої хіти, поспілкувалася з підпиниками та провела дуже атмосферний вечір — якраз те, чого зараз так не вистачає багатьом українцям.
Незважаючи на другу вагітність Джа намагається не сумувати і залишатися позитивною. До чого закликає і своїх підписників. Щоб хоч якось підбадьорити шанувальників в цей непростий час Джамала дала повноцінний годинний концерт онлайн!
“Саме в ці непрості моменти хочеться ділитися з вами позитивною енергією та пісням, які я писала в різні моменти мого творчого шляху. Я вже вибрала треклист. У ньому пісні, які ви найчастіше згадували, коли писали мені. Одразу скажу, що заспівати ВСЕ неможливо, але буду намагатися ділитися з вами музикою та яскравими емоціями. Дуже хочеться, щоб ми всі швидко побороли цей вірус. Залишайтесь вдома, дотримуйтесь дисципліни", — звернулася до шанувальниками співачка.
Джамала виступила з онлайн-концертом в instagram
А ось після концерту Джа поспішила поділитися своїми емоціями. Для неї це був перший подібний досвід, і від того ще більш хвилюючий.
“Дякую всім, хто дивився наш онлайн-концерт! Для мене це було дуже хвилююче. Абсолютно нове відчуття. Ніби ви були дуже близько, хоча і не бачила ваших очей. Ваші коменти дуже надихають! Такого інтерактиву буде не вистачати на живих концертах. Ось так співаєш пісню, а посеред приспіву хтось вигукує: “А можна The Great Pretender?” Вірю, що скоро зустрінемося на концертних майданчиках", — підсумувала співачка.
При цьому свій пост Джа супроводила серією фото з старої фотосесії. На знімках Джамала позує в "фатальному" total black образі. На співачці — чорна косуха. До речі, тренд весни-2020. Образ доповнять довге асиметричне плаття в смужку і з шкіряними рюшами. На ногах — об'ємні шкіряні черевики. А ось в руках виконавиця тримає мікрофон.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Підписники Джамали поспішили прокоментувати її новий пост і пройшов концерт. Звичайно ж, багато попросили робити такі сюрпризи частіше.
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, як проходить друга вагітність.