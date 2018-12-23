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"Будеш чекати, і пам'ятати про мене": Лобода заінтригувала загадковим посланням

Lite » Зірки 23.12.2018 - 19:25
"Будеш чекати, і пам'ятати про мене": Лобода заінтригувала загадковим посланням
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Жінка почала загравати з шанувальниками

Українська виконавиця Світлана Лобода заінтригувала прихильників таємничим посланням. Його вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я знаю, що ти будеш чекати і пам'ятати про мене. Кому адресовано, котики? Що ж це?", - йдеться у підписі.

&quot;Будеш чекати, і пам'ятати про мене&quot;: Лобода заінтригувала загадковим посланням

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Звернемо увагу, що співачка супроводжувала запис фотографією в чорно-білому стилі. Це стало причиною бурхливого обговорення серед її фанатів.

"Грановській. Правда, давно вже було", - сказала користувач Соня Ушакова.

"Взагалі, це рядки з пісні Аллегрової "мандрівник мій", - підкреслила юзер Тетяна Новикирик.

"Це адресовано нам. Вашим фанатам", - уточнив юзер Олександр Бакаєв.

"Тілю звичайно. Світлана, ви ідеальна пара. Йому дуже пощастило", - сказала користувач Оксана Лубовська.

&quot;Будеш чекати, і пам'ятати про мене&quot;: Лобода заінтригувала загадковим посланням

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що через хворобу змушена дотримуватися сувору дієту.

Раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

До цього ми писали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві з-за різкого болю в спині. Лікарям довелося провести екстрену операцію на нирках.

Відео: video.rbc.ua

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