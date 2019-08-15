"Будь будь-якою": Маша Єфросиніна захопила трендовим луком і мудрою порадою

Маша Єфросиніна, якій в цьому році виповнилося 40 років, може похвалитися відмінним почуттям стилю, а також квітучим зовнішнім виглядом, жіночою мудрістю і чудовим почуттям гумору. Всім цим ведуча з задоволенням ділиться з шанувальниками, регулярно показуючи свої ефектні образи і публікуючи корисні поради.

На цей раз артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram трендовим літнім луком - Маша приміряла стильний джинсовий комбінезон з об'ємними рукавами оригінальної форми. Вона також доповнила цей елегантний образ брендовою іменною сумочкою з написом "MASHA" і стильними сонцезахисними окулярами. Телезірка йде по вулиці і щасливо усміхається, ніби й не помічаючи камеру.

У підписі до публікації Єфросиніна закликала дівчат не боятися показувати всі свої емоції і прояви, адже саме вони роблять кожну з нас особливою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Будь будь-якою: веселою, сумною, щасливою, відстороненою, активною, спокійною, розлюченою, мовчазною або розгубленою. Ти маєш повне право на всі прояви - всі вони прекрасні! Адже вони твої!" - поділилася Маша мудрими словами.

Фолловери подякували ведучій за натхнення і залишили безліч захоплених компліментів її стилю і ефектному вбранню.

Вас не даремно називають найстильнішою ведучою!))

Класна сумка!

Крутий комбез! Дуже стильно

Красуня

Чарівна Маша

Дуже класний образ. Обалденно

Маша ,ви така класна

Ви справжня і граціозна Я захоплююся Вами!

Дуже сильно стверджують)

Яка модна! дуже гарна!

Маша-модняша!)

Шикарна жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запалила "божевільними" танцями в цікавому відео. Телеведуча активно готується до третього благодійного Charity Weekend, який Єфросиніна щороку організовує, і з фітнес-тренером Ксенією Литвиновою розробляє запальну танцювальну зв'язку, повторити яку запропонують учасникам.

Раніше Маша Єфросиніна зачарувала образом в сукні з оголеною спиною. Ведуча показала новий наряд - повітряне літнє плаття в чорний горошок. При цьому у сукні - пікантний виріз на спині.

Також Маша Єфросиніна розвеселила мережу кумедною історією про неординарні "ритуали" пробудження, яка виявилася знайома багатьом мамам.