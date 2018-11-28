"Будь завжди чесним": Подкопаєва зворушливо привітала сина з днем народження

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram com/liliyapodkopaeva_official)

Гімнастка опублікувала колаж з фото в різному віці

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно розповіла про усиновлення дитини, опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий пост з привітаннями для свого старшого сина Вадима. Хлопчикові виповнилося 13 років.

Лілія Подкопаєва розмістила фотографію іменинника і побажала йому бути завжди чесним і відважним.

"Будь завжди чесним і відважним. Будь собою. Бери від життя всі прекрасні моменти, мрій, радуйся, подорожуй", – зазначила українська гімнастка.

Скріншот поста (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Також Лілія Подкопаєва зробила невеликий колаж з фотографій Вадима. Перше фото – чорно-біле, там спортсменка тримає на руках хлопчика, зовсім маленького.

Скріншот фото (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Вадим – не рідний син української спортсменки. Нещодавно вона зізналася, що усиновила його, коли він був ще немовлям. Як стверджує Подкопаєва, це була любов з першого погляду.

"Одного разу в донецькому дитячому будинку я побачила малюка, який своїми пальчиками зачепив мене. І це була любов з першого погляду. Складно розповідати про це, тому що кожна людина переживає по-своєму. Вадька дивився величезними очима, вчепився в мої пальці, і я знала, що нікуди без нього вже не піду. Знаєш, діти нас вибирають. Неважливо, ми біологічні батьки чи ні", - розповіла спортсменка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Подкопаєва дала оцінку російської агресії.

А також розповідали про те, що Лілія Подкопаєва розповіла про усиновлення дитини.

Відео: РБК-Україна