Brunettes Shoot Blondes пообіцяли підпалити унікальний інструмент під час Нацвідбору на Євробачення 2019

Якщо хлопці не жартують, то номер буде схожий на виступ MELOVIN в 2018 році

Смотреть онлайн первого Нацотбора на Евровидение 2019 многие украинцы будут уже завтра, 9 февраля. Интрига накаляется, а участники нервничают. Кстати, в эту субботу на сцену Нацотбора выйдут первые 8 участников (из 16-ти). И уже прямо сейчас вы можете прослушать все песни первого полуфинала, проголосовав в специальном опроснике LITE за лучшего, по вашему мнению, исполнителя.

На данный момент уже сформировалась тройка лидеров: MARUV, VERA KEKELIA и Brunettes Shoot Blondes.

При этом стало известно, что инди-группа Brunettes Shoot Blondes готовит для Нацотбора по-настоящему "огненный" номер. Выяснилось, что участники коллектива планируют прямо на сцене конкурса поджечь уникальный музыкальный инструмент, а именно — необычный рояль. В его "теле" смиксовали более 20-ти других инструментов. И все это функционально! Об этом в небольшом интервью рассказал фронтмен Brunettes Shoot Blondes Андрей Ковалев.

Видео: instagram.com/brunettesshootblondes

"У меня была надежда, что мы будем во втором полуфинале выступать, поэтому сейчас очень активно репетируем, играем и готовимся. Наш номер... Есть инструмент, который мы берем с собой на сцену Нацотбора. Какие-то другие вещи, шоу или графика, могут быть лишними. Будет рояль и мы. Мы купили этот рояль давно. Он стоял, и мы думали, что с ним можно сделать. Были какие-то идеи, которые мы сами генерировали, придумывали, что там может быть в этом рояле. Его можно теоретически разобрать… А в финале мы его просто подожжем, как это сделал Меловин", — рассказал Ковалев.

Отметим, что MELOVIN, который представлял Украину на Евровидении 2018 с песней "Under The Ladder", также готовил для зрителей "огненный" номер. В финале его выступления рояль, на котором он играл, загорается.

MELOVIN — Under The Ladder

Также предлагаем увидеть уникальный рояль и заодно познакомиться с конкурсной песней " Houston" Brunettes Shoot Blondes:

Brunettes Shoot Blondes — Houston

Во время первого Нацотбора на Евровидение 9 февраля коллектив Brunettes Shoot Blondes выступит под 7-м номером.

Напомним, ранее мы писали об еще одной фаворитке Нацотбора Вере Кекелии, и рассказывали о ее лучших песнях и биографий.

Вера Кекелия выступит во время первого Нацотбора с песней WOW!