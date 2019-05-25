Брежнєва, Дорн і Івлєєва: Педан "підірвав" мережу кумедними пародіями на зірок

Відомий майстер перевтілень Олександр Педан продовжує "підривати" мережу своїми яскравими пародіями на знаменитостей. Так, нещодавно шоумен вразив ефектним наслідуванням пляжного знімку Дженніфер Лопес, заради чого навіть надів міні-бікіні. Тепер же ведучий показав відразу кілька вражаючих перетворень.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька забавних пародій. Під роздачу потрапили такі зірки, як Віра Брежнєва, Настя Івлєєва, Іван Дорн та Катерина Варнава. Педан майстерно скопіював на фото їх вбрання, пози і міміку, викликавши бурю емоцій у підписників.

Фото: Олександр Педан спародіював Віру Брежнєву (instagram.com/pedanos)

"В житті не здогадаєшся на кого це пародія. Катя Варнава вибаааач, ну просто тобі майже всі фото - селфі в машині. всі інші також вибачайте. Номінація "Гоп-стоп" - Віра Брежнєва. "Передаємо за проїзд", "Проходимо всередину салону" та "Женщіна, чого ви пхаєтесь, ненормальна чи шо?" - тролейбус-мен Іван Дорн та русалка, яка винирнула з річки Синюха - Настя Івлєєва", - з гумором підписав публікацію шоумен.

Фото: Олександр Педан спародіював Настю Ивлееву (instagram.com/pedanos)

Віра Брежнєва гідно оцінила зусилля Олександра, прокоментувавши пост "Агнище".

Підписники Педана з нею погодилися і залишили багато захоплених відгуків.

Фото: Олександр Педан спародіював зірок (instagram.com/pedanos)

"Я не хочу нічого поганого про кого-то сказати, але мені здається, що ПЕДАН краще виглядає на фотографіях, ніж оригінал"

"У тебе під'їзд ,,Гламурніше" ніж у Брежнєвої!!!"

"Реально акторська гра..."

"Сань, ну ти ще блонда"

"Аааааааааа Брежнєва взагалі класно"

"Ви як завжди неповторний оригінал"

"Одне обличчя"

"Ну Ивлеева напевно всіх переплюнула"

"Альо класніі! ще більше таких фоток"

"Санич, ви мега позитив! Так тримати"

"Дуже креативно"

"Обожнюю Ваші пародії"

Нагадаємо, раніше Олександр Педан приголомшив несподіваним визнанням.

Ми також писали, що Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіював найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.