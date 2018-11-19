"Колода в суперфіналі": танець Нікітюк і Полякової жорстко розкритикували в мережі

Відео: Леся Нікітюк, Максим Єжов і Оля Полякова - Танго - Танці з зірками (youtube.com/Танці з зірками)

У неділю, 18 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили тринадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018, в якому вирішилося, хто з учасників потрапив у фінал, а хто в кроці від перемоги покинув проект. На цей раз зіркові пари також показували глядачам по два виступи. Але в одному з танців до них приєдналися екс-учасники проекту. Спільний виступ пари Лесі Никитюк і Максима Єжова з співачкою Олею Поляковою, а також сам факт виходу телеведучої у фінал шоу, викликав хвилю критики в мережі.

Для номера зірки вибрали сексуальні червоні сукні з високим розрізом. В кінці виступу Полякова і Нікітюк театрально "вбили" Єжова і поцілувалися.

Під відео з танго у виконанні зіркової трійці багато обурюються, що проект покинув Павло Вишняков, а не Нікітюк, і відзначають, що Леся не вміє танцювати і рухається, як "колода". При цьому Олю Полякову користувачі мережі в більшості своїй хвалять і вважають, що вона затьмарила ведучу в цьому танці.

"Ну це вже повна маячня! Щоб Леся пройшла, а Вишняков вилетів, то це вже повна маячня!!!!!! Леся вже могла віддати своє місце як в минулому сезоні Комаров. Йому повага. Він зрозумів, що він просто не може конкурувати зі своїми суперниками. А Леся по ходу не розуміє, що вона та навіть нормально станцювати вальс не може", "Оля була набагато краще і пластичніше!", "Оля набагато плавніше і краще танцює, ніж Леся. Хоча я дуже люблю Лесю, але вона тут більше для рейтингів", "Оля така жіночна, а от Леся дійсно колода", "Жах... я дивуюся, як взагалі можна було допустити цю колоду в півфінал", "Оля Полякова круто станцювала і тільки посилила недотанці Лесі. Ну пора вже йти..пора...", "Просто порівняйте Аніту і Лесю. Ось вам і убогість фанатів. Пішов один з найсильніших учасників, а колода в суперфіналі. Браво, глядачі", "І правда, ось він - танець із драбинами", "Люди, прокиньтеся, як так можна. Не невже ви не бачите, за кого голосуєте. Йдуть гарні пари, а вона залишається. Потрібно вміти вчасно піти, щоб не зіпсувати про себе думку!!!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (youtube.com/Танці з зірками)

Втім, в Instagram-акаунті Нікітюк, де вона опублікувала тизер свого нового відеоблогу, в комментарях фани підтримали артистку.

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники зазначили, що це всього лише шоу і закликали не писати гидоти на адресу Нікітюк.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в еротичному боді станцювала на пілоні.

Раніше Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерам. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Нікітюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

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