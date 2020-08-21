Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

Співачка поділилася рідкісними спільними кадрами своїх синів
Народна артистка України Ірина Білик нерідко ділиться з шанувальниками в мережі моментами зі свого творчого і сімейного життя. У новій публікації 50-річна співачка показала рідкісні спільні фото своїх синів - 21-річного Гліба і 5-річного Табриза від останнього шлюбу зірки з фотографом і режисером Асланом Ахмадовим.
На чорно-білях кадрах стильно одягнені хлопчики позують на великих крутих мотоциклах, а на одному знімку Гліб тримає молодшого брата на руках.
А ось підписом до фото Ірина не на жарт схвилювала і заінтригувала фанатів, адже вона заговорила про третю дитину! Артистка навіть поцікавилася у підписників, кого ж більше не вистачає синам - брата або сестри.
Ірина Білик показала стильний фотосет своїх синів (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Як ви думаєте, кого не вистачає в цій компанії - маленького братика чи сестрички?" - написала Білик.
Схвильовані шанувальники почали активно коментувати публікацію співачки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, син Ірини Білик не на жарт спантеличив її заявою на відпочинку в Туреччині.
Раніше Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера.