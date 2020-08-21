ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

П'ятниця 21 серпня 2020 13:32
Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї
Ірина Білик з сином Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Співачка поділилася рідкісними спільними кадрами своїх синів

Народна артистка України Ірина Білик нерідко ділиться з шанувальниками в мережі моментами зі свого творчого і сімейного життя. У новій публікації 50-річна співачка показала рідкісні спільні фото своїх синів - 21-річного Гліба і 5-річного Табриза від останнього шлюбу зірки з фотографом і режисером Асланом Ахмадовим.

На чорно-білях кадрах стильно одягнені хлопчики позують на великих крутих мотоциклах, а на одному знімку Гліб тримає молодшого брата на руках.

Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'їБратика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

А ось підписом до фото Ірина не на жарт схвилювала і заінтригувала фанатів, адже вона заговорила про третю дитину! Артистка навіть поцікавилася у підписників, кого ж більше не вистачає синам - брата або сестри.

Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'їБратика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

Ірина Білик показала стильний фотосет своїх синів (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Як ви думаєте, кого не вистачає в цій компанії - маленького братика чи сестрички?" - написала Білик.

Схвильовані шанувальники почали активно коментувати публікацію співачки.

  • Маленької принцеси, звичайно ж
  • Сестричку однозначно. У таких жінок, як Ви, Іринка, обов'язково повинна бути донька!
  • Іринка, добрий вечір. Напевно, не вистачає сестрички
  • Сестрички )
  • Двох сестричок
  • Можна вітати?
  • Вашої донечки!
  • Ви готуєте сюрприз?
  • Звичайно ж маленької Сестрички
  • Не вистачає вашої маленької копії донечки
  • Красунчики

Братика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'їБратика або сестричку? 50-річна Ірина Білик натякнула на поповнення в сім'ї

Скріншот коментарів

Нагадаємо, син Ірини Білик не на жарт спантеличив її заявою на відпочинку в Туреччині.

Раніше Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Ірина Біликсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся