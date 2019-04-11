Божественна пластика: Даша Астаф'єва дала майстер-клас з еротичного позування (відео)

Даша Астаф'єва знає, як інтригувати і приковувати погляди своїх шанувальників. До речі, на instagram-сторінці Даші понад 360 тис. підписників. І кожен чекає чергового "еротичного арту" від своєї улюблениці. Адже співачка і актриса дуже часто балує фанатів досить відвертими і привабливими фотосесіями. Примітно, то Даша вкрай рідко викладає щось "вульгарне": кожна її зйомка – це дійсно мистецтво.

Не став винятком і один з недавніх фотосетів виконавиці. Так, Даша Астаф'єва опублікувала кілька відео, на яких зображений процес фотозйомки. Астаф'єва позує у відвертому клітчатому костюмі чорного кольору. В босоніжках на масивних підборах, а також у вже знайомій нам афро-перуці.

До речі, співачка зазначила бренди. Босоніжки – від Versace, а боді – від Dior.

При цьому одна з найпривабливіших "фішок" нових відео – мистецтво позування від Даші Астаф'євої. Співачка навіть жартома зауважила, мовляв, чи не пора їй влаштувати майстер-клас з позуванню?

Спокуслива Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Даші поспішили залишити коментарі:

Це шикарно. Багато жінок дуже статичні на фотосесіях і не знають, що робити з руками, а тут за хвилину десяток поз. Клас!

Даша, це буде безцінний подарунок підписницям! Набридла душа кішки, лице картоплі на власних фотках))

Я прийду тільки щоб побачити Дарину))

Боже, навчи мене!

Яка Ти граціозна, Ти взагалі людина?

Яка ж Ви красива) Дивилася Ваше інтерв'ю з Єфросиніною - ще більше полюбила за Вашу відвертість!

Яка грація!! Я переглянула це відео і інше - на стільці - раз триста!

Даша, у тебе талант!

Давно Закохана в тебе! Граціозна і неймовірно сексуальна дівчинка!

Не, ну це треба навіть зберегти))

Крошкаааа!!! Діва чудова! Цем)

Крута пластика, класнюча Даша)

Природна і неймовірна, хочеться дивитися нескінченно! Все дуууже гармонійно!

На іншому відео Астаф'єва і зовсім виконує "гімнастичний трюк", намагаючись втриматися на маленькому стільці. При цьому не втрачаючи пластику і граціозність!

Спокуслива Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)

Також Даша показала одне фото зі зйомки, на якому позує вже в білизні тілесного кольору, але при цьому з чорним крилом!

Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше гола Даша Астаф'єва показала шикарні форми.

Також Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.