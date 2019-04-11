Божественна пластика: Даша Астаф'єва дала майстер-клас з еротичного позування (відео)

Шанувальники попросили провести їм такий майстер-клас в живу
Даша Астаф'єва знає, як інтригувати і приковувати погляди своїх шанувальників. До речі, на instagram-сторінці Даші понад 360 тис. підписників. І кожен чекає чергового "еротичного арту" від своєї улюблениці. Адже співачка і актриса дуже часто балує фанатів досить відвертими і привабливими фотосесіями. Примітно, то Даша вкрай рідко викладає щось "вульгарне": кожна її зйомка – це дійсно мистецтво.
Не став винятком і один з недавніх фотосетів виконавиці. Так, Даша Астаф'єва опублікувала кілька відео, на яких зображений процес фотозйомки. Астаф'єва позує у відвертому клітчатому костюмі чорного кольору. В босоніжках на масивних підборах, а також у вже знайомій нам афро-перуці.
До речі, співачка зазначила бренди. Босоніжки – від Versace, а боді – від Dior.
При цьому одна з найпривабливіших "фішок" нових відео – мистецтво позування від Даші Астаф'євої. Співачка навіть жартома зауважила, мовляв, чи не пора їй влаштувати майстер-клас з позуванню?
Спокуслива Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники Даші поспішили залишити коментарі:
На іншому відео Астаф'єва і зовсім виконує "гімнастичний трюк", намагаючись втриматися на маленькому стільці. При цьому не втрачаючи пластику і граціозність!
Спокуслива Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)
Також Даша показала одне фото зі зйомки, на якому позує вже в білизні тілесного кольору, але при цьому з чорним крилом!
Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, раніше гола Даша Астаф'єва показала шикарні форми.
Також Астаф'єва показала відверту фотосесію для легендарного журналу Playboy.