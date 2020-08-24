Божественна фігура! Даша Астаф'єва в купальнику з відвертим декольте завела мережу

Даша Астаф'єва – одна з найбажаніших українських зірок, якою захоплюються жінки і перед якою не може встояти чоловіки. Вона часто балує шанувальників відвертими фотосетами на межі естетики і провокації, майстерно демонструючи свої апетитні форми на камеру. Причому це стосується не тільки професійних сесії, але і повсякденних фото, на яких артистка виглядає не менш спокусливо, ніж на студійних. Даша вирішила відправитися на відпочинок до моря, адже за вікном стояти останні літні деньки, і поділилася серією знімків пляжних.

Даша позувала в злитному купальнику тілесного відтінку з різними оригінальними написами на тканині, які можна довго вивчати і розглядати, що і запропонувала зробити Даша своїм шанувальникам.

"Люблю начитаних. Я бачу – Relax", - поділилася своїми спостереженнями співачка.

Пізніше вона опублікувала фото в повний зріст на фоні захоплюючих дух мальовничих пейзажів – гір, моря і зелених пагорбів вдалині. Купальник ідеально підкреслив апетитні форми зірки, яка змінювала пози перед об'єктивом фотографа, роблячи це легко і невимушено.

"Увага, Увага! Людина на прізвище Бонд, підійдіть ,будь ласка, на ресепшн, Вас очікують! Повторюю, Вас чекають!" - оригінально підписала вона свій спокусливий фотосет.

Божественна фігура

Хороша

З кожним днем прекрасніше

Просто шикарна, богиня

Прекрасна!

найкрасивіша

Статуеточка

Ти космос

Неймовірно красиво

Даша, ти просто секс

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.