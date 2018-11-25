"Боже спаси": чоловік Лорак залишив дивне привітання з Днем матері

Ніч перед російським Днем матерії зоряний чоловік провів у клубі
Нещодавно українська зірка і співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Російській Федерації, осоромилася в мережі з російським святом. До привітань також приєднався зоряний чоловік Мурат Налчаджіоглу, який написав дивний коментар до публікації. Він зробив репост запису зірки на своїй сторінці в Instagram.
"Боже спаси всіх матерів", — написав Мурат у підписі до світлини.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/muratnalca
Цікаво, що в ніч перед настанням свята, коли артистка отримувала "Золотий грамофон" на російської музичній премії в Москві, зоряний чоловік виклав фото з бару у Києві.
Скріншот історії instagram.com/muratnalca
Слід зазначити, що Мурат Налчаджиоглу закрив доступ до коментарів через звинувачення фанатів артистки у зраді.
Нагадаємо, що Ані Лорак розлучається з чоловіком. Раніше ми публікували підтвердження.
Раніше ми писали, що колишній чоловік Ані Лорак сподівається, що вона помириться з Муратом.
Відео: (video.rbc.ua)