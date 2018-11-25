"Боже спаси": чоловік Лорак залишив дивне привітання з Днем матері

Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Ніч перед російським Днем матерії зоряний чоловік провів у клубі

Нещодавно українська зірка і співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Російській Федерації, осоромилася в мережі з російським святом. До привітань також приєднався зоряний чоловік Мурат Налчаджіоглу, який написав дивний коментар до публікації. Він зробив репост запису зірки на своїй сторінці в Instagram.

"Боже спаси всіх матерів", — написав Мурат у підписі до світлини.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/muratnalca

Цікаво, що в ніч перед настанням свята, коли артистка отримувала "Золотий грамофон" на російської музичній премії в Москві, зоряний чоловік виклав фото з бару у Києві.

Скріншот історії instagram.com/muratnalca

Слід зазначити, що Мурат Налчаджиоглу закрив доступ до коментарів через звинувачення фанатів артистки у зраді.

Нагадаємо, що Ані Лорак розлучається з чоловіком. Раніше ми публікували підтвердження.

Раніше ми писали, що колишній чоловік Ані Лорак сподівається, що вона помириться з Муратом.

Відео: (video.rbc.ua)