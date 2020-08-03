Борюся з самим собою: лідер рок-групи став учасником шоу Танці з зірками

Організатори шоу Танці з зірками 2020, яке вийде в ефір вже цієї осені, продовжують розкривати імена зіркових учасників та їх танцювальних партнерів. Лідер української рок-групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець прийняв виклик #танціззіркамиchallengе від учасника груп MOZGI і "Время и Стекло" Позитиву, який теж вийде на паркет.

Рок-співак повідомив про свою участь в проекті, розмістивши на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах запальне відео, в якому вже продемонстрував, що вміє ритмічно рухатися. Артист кинув виклик футболісту і секс-символу, екс-учаснику шоу "Холостяк" Сергію Мельнику.

"Я приймаю участь у Танцях з зірками, бо це виклик! А я надзвичайно люблю приймати виклики, доводячи самому собі, що немає нічого неможливого. Найважче в цьому всьому – все! Все найважче: починаючи із запам‘ятовування кроків та тримання осанки до демонстрації того, що ти - як "риба у воді". Потрібно посміхатися, сяяти і доносити людям радість, а паралельно думати про підтримки та послідовність рухів. Я взагалі ніколи не сприймав себе як танцюриста, але зараз максимально борюсь з самим собою задля крутого результату", - прокоментував Сергій свою участь у шоу.

Користувачі мережі тут же почали обговорювати новину і ділитися своїми емоціями.

Відмінні новини

В цьому сезоні не вистачає тільки Melovina,і все буде

Вау. Чекаю з нетерпінням новий сезон

А чому саме Сергію Мельнику? Що в нас немає інших, більш відомих фудболістів, чи холостяків? Наприклад, Макс Михалюк!

Всі учасники бомбезні. Як голосувати?

Афігеть!!!!!!!!!!

Запросіть когось із "Кварталу 95"

Ураа, я чекала Сергія

Ураа, мої сподівання справдилися. Буду голосувати за Вас @sergii_tanchynets це КРУТЕЗНО, що прийняли челлендж, удачі та перемоги Вам на танцях

Скріншот коментарів

Зовсім скоро стане відомо, чи прийме Сергій Мельник виклик і приєднається на паркеті до Олега Вінника і Олени Шоптенко, Надії Мейхер та Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць, і Дарії Петрожицької та Ігоря Гелуненко, Юлії Саніної і Дмитра Жука, а також до Дмитра Танковича та Ілони Гвоздьової, Alyona Alyona і Юрія Гурича.

Сергій Танчинец (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, що зараз вже відомі імена трьох суддів нового сезону, а хто сяде в суддівські крісла, крім Катерини Кухар, Влада Ями та Григорія Чапкіса, розкажуть зовсім скоро.

Переможцями третього сезону проекту стали актриса Ксенія Мішина та її партнер - танцівник і хореограф Женя Кот.

Раніше стали відомі імена партнерів Юлії Саніної і Слави Камінської на Танцях з зірками 2020.