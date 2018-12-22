Borsch Spice: Вєрка Сердючка повеселила мережу новим амплуа

Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка припустила, що вона стала новою солісткою культової групи

Відома українська провідниця Вєрка Сердючка знову порадувала шанувальників своїм почуттям гумору. Цього разу артистка пофантазувала на славу. Вона приміряла на себе амплуа нової солістки американської поп-групи Spice Girls, "замінивши" одну з учасниць - Вікторію Бекхем.

"Спільне фото" з колективом Вєрка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Стало відомо, хто замінить @victoriabeckham в Spice World Tour 2019. #spicegirls #verkaserduchka#BorschSpice", - підписала знімок Вєрка.

Фото: Вєрка в образі однієї з "перчинок" (instagram.com/v_serduchka)

Передплатники Сердючки висловили свою думку з приводу "нової ролі" українки і написали іронічні коментарі.

"Сумнівалася йти, адже не в повному складі. Тепер обов'язково куплю квиток!!!! Така новина", - написала kireanna.

"Може Вєра одна відпрацює ..з Мамою ..нащо ті вже не молоді пані. Наша Вєра немає віку ..та і Мама теж. Люблю Вас", - відреагувала nataly_p88.

"Гідна заміна", - ms.kseniaorlova.

"Щооо??!! Це хіт!" - відреагувала anyajirichenko.

"Дивно, зовсім нещодавно на сторінці Євгенія Петросяна в Инстаграме написав про те, що скучив за Вєрці Сердючці, і тут раптом у Вєрки нова публікація))) Просте чи збіг, непростий, але неможливо не задуматися))) Одне я знаю точно - все буде добре! Якщо раніше були сумніви, то тепер їх вже немає", - прокоментував sergey_olshin.

Скріншот коментарів (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, що група зібралася в світовий тур після свого возз'єднання, єдина, хто відмовилася від гастролей - Вікторія Бекхем.

Як раніше ми писали, з'явилося відео, як Вєрка Сердючка і Ані Лорак "запалили" в Росії (відео). Раніше повідомлялося, що Андрій Данилко зазначає "подвійний" ювілей. Художник виповнилося 45 років.