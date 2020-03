Бомбезний! Лілія Ребрик в сукні з ефектною деталлю викликала захоплення в мережі

Лілія Ребрик, незважаючи на карантин, вирушила на роботу, адже у неї важлива місія – ранкові ефіри програми "Ранку з Україною". На знімальному майданчику є все для того, щоб творча груп і ведучі відчували себе в безпеці – антисептики, рукавички і маски, а теледіві залишається тільки блищати в кадрі і радувати шанувальників щоденною зміною образів. Так, вона показала свій ефектний екранний лук в сукні з кокетливою баскою.

Теледіва з'явилася в кадрі у вбранні від українського бренду One by one. Плаття, під горло з коротким рукавом благородного оранжево-коричневего відтінку підкреслило форми зірки. Ефектна родзинка образу – текстильний пояс-баска з металевою пряжкою. Діловий образ довершують білі лаковані човники.

"У цей буремний період головне - бути сильним і підтримувати одне одного! Вмикайте канал Україна, ми в прямому ефірі "Ранку з Україною" працюємо для вас!" - залишила підпис під ефектним фото ведуча.

Лілія Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії схвалили її образ і завалили компліментами. Вони дякували ведучій за позитив та хороший настрій, які вона випромінює з екрану .

Раніше Лілія Ребрик показала свій веселий карантин з сім'єю і разом з чоловіком Андрієм Диким продемонструвала запальні танці у дворі приватного будинку.