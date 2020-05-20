Бомба: Наталя Могилевська кружляє голову глибиною декольте і пишним бюстом

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка позувала у корсетному вбранні

Наталя Могилевська на карантині не радувала шанувальників новими фото, а показувала кадри изличного архіву. І ось, вона раптом приголомшила шанувальників пікантним фотосетом, одягнувши білий піджак на голе тіло і засвітивши бюст. Схоже, зірка вирішила продовжити тему спокусливих кадрів і опублікувала фото з гримерки, на яких позує в ефектному корсетному вбранні.

Співачка показала оригінальний образ. На одному з фото вона позує біля трюмо. На столику поруч можна побачити купу сценічних нарядів для фотозйомки. На Наталі – чорний корсет, що максимально оголює зону декольте, а на плечах красується незвичайний бісерний комір. В якості аксесуарів – браслет з великими каменями. Вона сховала очі за сонячними окулярами, а волосся уклала ззаду в красиву зачіску, випустивши пасмо на обличчя.

"Люблю цей стан, коли ти приїхав на майданчик раніше гримера і все тільки починається", - підписала спокусливі кадри співачка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили сміливий образ своєї улюблениці, правда, вирішили, що окуляри зайві і їх можна було б зняти.

Наша красуня

Бомба

Краса неймовірна

Вау! Шикарні!

Ти така красуня, посмішка зовсім юна. Очі так горять, вії так тремтять. А серце так горить і любов спішить, спішить

Ви красива!

Шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська розкрила деталі своєї серйозної сварки з Потапом і розповіла, що її зачепило і чому вона сказала в обличчя реперу все, що про нього думає.

Автор: Аня Бойчук