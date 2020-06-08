Я його великий фанат: Sonya Kay розповіла про весілля і чоловіка-хокеїста

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay 7 червня вийшла заміж - чоловіком співачки став спорстмен, хокеїст Олег Петров. Цікаво, що до торжества дівчина приховувала коханого від публіки і майже нічого про нього не розповідала. Однак тепер новоспечена дружина вирішила розсекретити обранця - в інтерв'ю Viva.ua вона повідала історію їхнього знайомства, а також розговорилася про весілля і стосунки з чоловіком.

Соня зазначила, що дуже пишається коханим і є його головним фанатом.

"Його звуть Олег Петров. Він гравець, який грає за збірну України, чим я дуже пишаюся, а також за українську команду ХК "Дніпро" в Херсоні. Кожен раз, коли він на полі, я дуже переживаю і вболіваю за нього. Я його великий фанат! Коли я грала в команді з хокею на траві в Шотландії, ще по школі, то навіть не могла подумати, що доля мене зведе з хокеїстом", - каже дівчина.

За її словами, їй не хотілося ділитися особистим з широкою публікою.

"Я вважаю, що щастя любить тишу. Є особисте, а є професійне і робоче. Те, що відбувається вдома з сім'єю, має там залишатися. Звичайно, є побічні ефекти при роботі в нашій сфері, все одно твоє особисте життя цікаве громадськості, але якщо вже ділитися – чимось хорошим і зовсім трохи. Тим більше весілля – дуже важлива подія в житті кожної людини. Такі емоції складно утримати в собі", - зізналася співачка.

Що стосується знайомства, воно сталося на вечірці.

"Ми познайомилися в Києві, на вечірці у друзів. Він підійшов до мене, і ми розговорилися. Виявилося, у нас дуже багато спільного, і незабаром ми пішли на перше побачення. Олег запросив мене на свою гру, а я з трибуни вболівала за нього і дуже переживала, так як хокей жорсткий і травмонебезпечний спорт. А далі все дуже швидко закрутилося, відносини розвивалися з великою швидкістю. Ми відчували, що підходимо один одному, і це той самий чоловік, якого, здається, чекаєш все життя", - розповіла племінниця Ротару.

Олег знав, що дівчина співачка і зараз завжди підтримує її творчість і навіть дає поради.

"Так, він знав. Він розповідав, що навіть пару раз хлопці на зборах включали мої пісні в перервах. І ще, до моменту нашого знайомства, його плейлисті були деякі треки, що мене приємно здивувало. Олег завжди мене підтримує і навіть іноді критикує, дає слушні поради, що важливо. Погодьтеся, кожному артистові важлива правильна критика, і хто як не близька людина може її дати. Іноді, звичайно, це мене дратує, але потім я беру себе в руки і з тверезим розумом і холодною головою це приймаю. Крім того, він часто їздить зі мною на гастролі і допомагає з переїздами і підготовкою, якщо не зайнятий своєю роботою. А коли я записувала пісню "Поринай", яка присвячена йому, він навіть був зі мною на студії і повністю бачив процес запису", - каже Соня.

Артистка відзначила, що молодий чоловік підкорив її турботою і підтримкою, і з ним вона може бути самою собою.

"Я вірю в долю. В нашому житті люди приходять і йдуть, підносячи нам уроки. А є люди, які залишаються, тому як життя з ними – нескінченний процес відкриттів. Так, були різні стосунки, і вони мене підготували до зустрічі з людиною, яка зараз знає кращу версію мене, і з яким я вже не зроблю минулих помилок. Він підкорив мене своєю добротою, турботою, любов'ю, довірою і повагою. Він завжди поруч, у нього завжди знайдуться слова, які дадуть мені ще більше мотивації та сил для того, щоб рухатися далі. Його підтримка і віра в мене і мою творчість — це так важливо. Найголовніше – ми можемо бути самими собою поруч один з одним. Люблю його за все", - зізналася дівчина.

Олег молодший на три роки, але ця різниця зовсім не відчувається.

"Йому вже 27. Насправді це не велика різниця у віці, ми її не відчуваємо. Тому у нас збігаються погляди на життя, нам дуже легко і комфортно спілкуватися, у нас спільні друзі, інтереси і погляди на життя", - впевнена Sonya Kay.

Sonya Kay розповіла про чоловіка Олега Петрова і їх весіллі (фото: viva.ua)

Розповіла вона і про весілля - через смерть її батька пишне торжество скасували і зазначили у вузькому сімейному колі.

"Це дуже велике горе для нас з мамою, велика і несподівана втрата. Тато для мене був прикладом, він був людиною з великої літери. Я, напевно, ніколи не свідомий того, що його вже немає поруч. Як би не було це банально, але я вірю, що його душа завжди буде поруч з нами.

До цього страшного події ми планували повноцінну весілля з молдавськими танцями, кавер-групою, артистами і діджеєм. Я мріяла про те, що папа поведе мене до вівтаря, ми станцюємо танець батька і дочки, але цього вже ніколи не станеться. Тому ми скасували пишне весілля. Всі рішення приймалися швидко і сумбурно, досі всі події в голові як в тумані, уривками. Але це рішення, однозначно, було дуже правильним. Вечір був дуже простим, ми розписалися і повечеряли у вузькому сімейному колі. Без танців, пісень і будь-яких розважальних програм", - розповіла Соня.

Медовий місяць пара планувала провести на Балі, але через карантин довелося скасувати поїздку.

Зазначимо, що Sonya Kay напередодні весілля присвятила обранцеві ліричну пісню.