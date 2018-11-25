ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Більше не самотній? Іраклі Макацарія "засвітився" з чарівною брюнеткою (фото)

Lite » Зірки 25.11.2018 - 19:06
Більше не самотній? Іраклі Макацарія "засвітився" з чарівною брюнеткою (фото)
Скріншот: Іраклі Макацарія ("Холостяк")

Раніше завидний холостяк стверджував, що його серце вільне

Один з найбільш знаменитих завидних холостяків України — грузинський бізнесмен і учасник таких проектів, як "Танці з зірками 2018" і "Холостяк" Іраклі Макацарія, який не так давно розповідав про те, що він без пари, днями з'явився в суспільстві в компанії чарівної брюнетки. Фотознімки Іраклі з таємничою незнайомкою були опубліковані "Viva!" відразу після балу проведеного з нагоди 14-річчя журналу.

 

Фото: Іраклі Макацарія в компанії красивої брюнетки (viva.ua)

33-річний харизматичний громадянин Грузії "засвітився" на світському заході в компанії привабливої дівчини. Кадри з красунею, ймовірно, спровокують хвилю нових чуток. "Масла у вогонь" додати зможе ще й інформація від журналістів, які стверджують, що протягом всієї вечірки Макацарія дуже мило спілкувався з дівчиною і періодично ніжно торкався до її талії. Відразу після закінчення урочистого заходу Іраклі пішов з приміщення приміщення разом з брюнеткою.

Поки що красень ніяк не прокоментував візит на захід в компанії красуні.

 

Фото (viva.ua)

Як повідомлялося раніше, Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".

До Речі, Потап запостив фото з загадковою незнайомкою.

Рекомендуємо подивитись:

Хто із знаменитостей свідомо відмовляється заводити дітей

Новини України Иракли Макацария
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся