Більше не самотній? Іраклі Макацарія "засвітився" з чарівною брюнеткою (фото)

Скріншот: Іраклі Макацарія ("Холостяк")

Раніше завидний холостяк стверджував, що його серце вільне

Один з найбільш знаменитих завидних холостяків України — грузинський бізнесмен і учасник таких проектів, як "Танці з зірками 2018" і "Холостяк" Іраклі Макацарія, який не так давно розповідав про те, що він без пари, днями з'явився в суспільстві в компанії чарівної брюнетки. Фотознімки Іраклі з таємничою незнайомкою були опубліковані "Viva!" відразу після балу проведеного з нагоди 14-річчя журналу.

Фото: Іраклі Макацарія в компанії красивої брюнетки (viva.ua)

33-річний харизматичний громадянин Грузії "засвітився" на світському заході в компанії привабливої дівчини. Кадри з красунею, ймовірно, спровокують хвилю нових чуток. "Масла у вогонь" додати зможе ще й інформація від журналістів, які стверджують, що протягом всієї вечірки Макацарія дуже мило спілкувався з дівчиною і періодично ніжно торкався до її талії. Відразу після закінчення урочистого заходу Іраклі пішов з приміщення приміщення разом з брюнеткою.

Поки що красень ніяк не прокоментував візит на захід в компанії красуні.

Фото (viva.ua)

Як повідомлялося раніше, Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".

До Речі, Потап запостив фото з загадковою незнайомкою.

Рекомендуємо подивитись:

Хто із знаменитостей свідомо відмовляється заводити дітей