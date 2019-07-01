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"Більше нічого сказати": Регіна Тодоренко заінтригувала передвесільним фото в Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 11:17
"Більше нічого сказати": Регіна Тодоренко заінтригувала передвесільним фото в Італії
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко з найкращою подругою позують на тлі заходу сонця

Регіна Тодоренко заінтригувала шанувальників яскравими фото з Італії в компанії однієї з своїх кращих подруг – ведучою "Орла и Решки" Аліною Астровською. Дівчата позую на тлі чудового заходу в Італії. Здавалося б, можливо, Регіна просто полетіла в теплу країну на відпочинок з подругою. Однак, "карти вже розкрила" телеведуча Леся Нікітюк, яка повідомила, летить до Італії на весілля Регіни і Влада!

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Леся Нікітюк опублікувала більш ніж красномовне фото – з піднятим келихом шампанського в аеропорту Амстердама.

"За вас! А я на весілля!! Регіна Тодоренко, чекай", - підписала фото Нікітюк. Пізніше Леся повідомила, що вже прибула в Італію, а саме – у Флоренцію.

Сама ж Тодоренко поки що тримає інтригу і нічого не повідомляє своїй багатомільйонній армії шанувальників. Хоча і приховувати вже нема чого! Адже Регіна неодноразово уточнювала у своїх публікаціях та коментарях, що хотіла б провести весілля в Італії. Більш того, телеведуча уточнювала, що торжество відбудеться цього літа.

І ось, фото з Італії в компанії з найкращою подругою.

"#закатИталия Більше мені нічого сказати.... Хто хоче зустріти старість в Італії, той - я)" - підписала милий знімок телеведуча.

&quot;Більше нічого сказати&quot;: Регіна Тодоренко заінтригувала передвесільним фото в Італії

Регіна Тодоренко і Аліна Астровська в Італії (фото: instagram.com/reginatodorenko)

&quot;Більше нічого сказати&quot;: Регіна Тодоренко заінтригувала передвесільним фото в Італії

Леся Нікітюк повідомила про весілля Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що до цього Тодоренко поділилася пікантними подробицями свого весільного образу. Так, телеведуча поспішила повідомити шанувальникам, що вже вибрала весільну сукню. Більш того, готові сукні для подружок нареченої. Тільки ось під час примірки Регіна з гумором зазначила, що до образу не вистачає... трусиків.

А після цього Регіна записала серйозне відео-звернення до шанувальників, в якому зізналася, що історія про трусики – це не жарт. Регіна дійсно настільки вимотала і так сильно втомилася, що їй вже пора до лікаря. Можливо, до психолога!

Промениста Тодоренко без косметики засвітила фігуру в купальнику Регіна Тодоренко заспівала своєму малюкові "колискову" українською мовою (відео)
Новини України Регіна Тодоренко
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