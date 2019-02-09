"Більше, ніж у Ласточкіна": Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм

Телеведуча, нарешті, взяла своєрідний реванш

Шоувумен Леся Никитюк завоевала расположение поклонников не только как телеведущая, обладающая отменным чувством юмора, но и стала народной любимицей после участия в проекте Танцы со звездами. Правда, шоу ей выграть не удалось, но она пообещала, что награду ей сделает отец и она получит свой заслуженный приз. И вот, наконец, Леся похвасталась в "историях" Instagram вожделенным трофеем.

Она отметила, что просила отца три месяца сделать ей награду, как у победителей проекта шоумена Игоря Ласточкина и хореографа Илоны Гвоздевой. Правда, ее статуэтка оказалась даже больше по размеру, чем оригинал.

"Наконец-то мой папа, электросварщик от Бога, сделал для меня то, о чем я просила его последние три месяца. Вот она – почетная награда для богини ламината. Чуть-чуть больше, чем у Ласточкина", - заявила Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также она решила ответить на вопросы подписчиков, среди которых были об участии Никитюк в танцевальном проекте. Частности, ее спросили, почему она решила испытать свои силы на паркете.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Это были очень трудные времена. У меня не было туфель, платьев, колготок, а там давали бесплатно", - с юмором пояснила она.

Напомним, что Леся Никитюк продемонстрировала фото из аэропорта Парижа, где ей пришлось коротать время.

К слову, Леся Никитюк показала чувственную фотосессию в воде на фоне заката на Мальдивах.

Кстати, снимок Леси Никитюк в ванной вызвал ажиотаж среди ее поклонников.

Видео: РБК-Украина