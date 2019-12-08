"Більше фігні не буде!" Полякова зробила різку заяву на шоу "Х-фактор"

Член журі десятого сезону вокального шоу "Х-фактор" Оля Полякова розлютилася на канал СТБ, за те, що його представники нав'язали їй пісню, яку учасниця її команди Ганна Іваниця заспівала в прямому ефірі.

Під час шоу вона зізналася, що була проти виконання композиції Мадонни під назвою La isla bonita.

"Я була проти пісні "Боніта". Її мені нав'язав канал! Але хочу сказати: більше такої фігні не буде!" - відрізала Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Інші ж члени журі оцінили виступ Іваниці:

"Ви дуже старалися, — сказав після виступу Анни Андрій Данилко. — Мені здається, сьогодні не ваш день".

"Це був один з кращих номерів, — підтримала Ганну Настя Каменських. — Але у тебе така зовнішність, що ти можеш на сцені нічого не робити і тобі вже будуть аплодувати".

"Печаль і жаль, — прокоментував Ігор Кондратюк. — Тільки в місці, де Аня заспівала українською мовою, вона ожила".

Цікаво, що вокаліст команди Олі Полякової Ганну Іваницю називають найсексуальнішою учасницею сезону. Ганна зізналася, що її хлопець поставив ультиматум: вона повинна покинути проект або вони розлучаються.

Зазначимо, що під час цього ефіру Каменських та Полякова злилися в пристрасному поцілунку. Сама Каменських з'явилася перед публікою з вогненно-червоними волоссям і в наряді в тон. А Полякова полонила глядачів практично "святим" вбарнням.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)