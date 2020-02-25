Більше, ніж друзі? Ірина Шейк показала романтичне фото зі своїм агентом

Ірина Шейк – одна з найчарівніших жінок у модному бізнесі, яка ніколи не залишається без чоловічої уваги. Після розриву відносин з голлівудським актором Бредлі Купером в мережі повсякчас з'являються чутки про черговий роман 34-річної красуні. Одна з них, що протрималася максимально довго – про зустірчі з колишнім чоловіком Дженніфер Еністон Джастіном Теру. Так, очевидці розповідали про таємні побачення парочки і «ту саму» іскру, що пробігла між ними Але нібито тоді Ірина не готова була починати нові стосунки, а тому вирішила відкласти це питання.

Ірина і Алі (фото: instagram.com/irinashayk)

Пізніше їй приписували стосунки з креативним директором британського Vogue – Алексом Максуэллом. Також Ірину періодично хочуть «видати» за креативного директора Burberry Рікардо Тіші. Аж надто часто парочка зізнається один одному в любові з допомогою соцмереж. І хоча про особисте життя дизайнера нічого достовірно не відомо, але про роман з Іриною точно мови бути не може через орієнтаціюї дизайнера. Сама Ірина, відома своєю скритністю, ніяку інформацію не підтвердила. Втім, як і не спростувала.

Ірина і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

І ось новий «претендент» на серце красуні, з яким вже кілька років Шейк з'являється на людях – агент моделі Алі Кавуссі. Масла у вогонь підлив той факт, що Ірина сама виставляє загальні фото, причому підписує їх дуже неоднозначно. Кілька годин тому в її мікроблозі з'явилося нове з них. Ірина в компанії Алі гуляє по Мілану, причому пара тримається за руки.

На інших знімках, зроблених папараці, він ніжно її обнімає. «Вже сумую за моєю сестричкою, Том і Джері. @alikavoussi Найкращі спогади... ще попереду», – написала вона. Але навряд чи варто розраховувати, що з допомогою Алі Ірина влаштувала особисте життя. Так, Кавуссі є відкритим геєм і зустрічається з хлопцем по імені Терік.

Ірина поки сама (фото: instagram.com/irinashayk)

На прогулянку Ірина відправилася в незвичайному "мультяшному" образі: розкльошених штанах з кольоровим принтом від Etro, сірому светрі з зображенням мишеняти Джері з відомого мультфільму від того ж бренду. Доповнила лук маленька сумка з капсульної колекції Etro, створена в співпраці зі студією Warner Brothers.