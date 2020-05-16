Більше, ніж всі гроші: Потап зворушив історією, яка круто змінила його життя

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер зізнався, що змусило його подивитися на себе іншими очима

Потап 8 травня відсвяткував день народження – разом з дружиною Настею Каменських він влаштував домашню вечірку. Навіть а карантині репер встиг випустити кілька треків, які стали хітами, а під веселий приспів і ритмічну мелодію в соцмережах почали навіть влаштовувати челленджі. Також продюсер запустив на YouTube шоу 2POPODCAST, де разом зі знаменитостями обговорює актуальні теми і веде невимушені бесіди.

Гостем сьомого випуску став зірка YouTube під псевдонімом "Чоткий паца" (Олександр Бородавка). Артисти поговорили про секрети популярності і згадали історії, що змінили їх світогляд.

Так, Потап зробив зізнання про ситуацію, яка круто вплинула на його життя, сприйняття і самоідентифікацію в творчому плані. Це сталося після одного з концертів.

Видео: YouTube/2POPODCAST

"До мене підійшла дівчина і плаче. Вона говорить: "Я так вдячна Вам! Я зі своїм батьком не розмовляла 15 років". І де вона в якійсь пісні знайшла, що треба подзвонити батькам. Це для мене було найголовніше. Це більше, ніж всі гроші, які я заробив на шоу-бізнесі, на всіх піснях, на всіх концертах разом. Ця одна дівчина змінила мене і відношення мене самого до моєї творчості. Ці всі фішки, які я заклав у пісню, вона зчитала", - поділився він.

Раніше Потап поділився історією створення пісні "Чумачечая весна". Виявилося, що популярна фраза народилася не випадково, а в слідстві кумедного випадку.

Автор: Аня Бойчук