Велика небезпека: Віра Брежнєва в масці зізналася, як ризикувала здоров'ям під час карантину

Віра Брежнєва — точно з найсміливіших зірок! Українська співачка, незважаючи на заборони й десятки рекомендацій, продовжує працювати навіть під час карантину через поширення коронавіруса. Поки багато зірок шоу-бізнесу поспішають відсидітися вдома, Віра... здійснює перельоти. І не один, а десятки! Таким визнанням співачка поділилася на своїй instagram-сторінці, опублікувавши більше, ніж красномовне фото в масці. При цьому шанувальники співачки (а це понад 11,5 млн підписників) вже встигли висловити занепокоєння. І буквально вимагають, щоб Віра перестала так сильно ризикувати здоров'ям.

Так, 38-річна екс-солістка ВІА Гри опублікувала фото свого відображення в дзеркалі. Судячи з усього, знімок був зроблений в якомусь аеропорту. Так як саме про це пост співачки.

Виконавиця позує в зручномудля перельотів спортивному одязі — розтягнуті штани, світшот з капюшоном, футболка. Обличчя співачки прикриває, мабуть, самий популярний аксесуар цього сезону — захисна маска. До речі, навіть маску Віра підібрала під тон свого аутфвта — оливкового відтінку. Волосся співачка розпустила. Однак навіть за маскою, з погляду Брежнєвої можна зрозуміти, як сильно вона втомилася. У виконавиці і правда виснажений вигляд. І не дивно! Зрештою Віра здійснила в березні 10 перельотів!

“Карантин - для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів у березні. І антисептик. Тепер вдома. Діліться лайфхаками", — повідомляє Віра і звертається до підписників.

Віра Брежнєва в масці (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий тривожний пост. Деякі фолловери були розчаровані:

“10 перельотів??? Вибачте, але мені здається, що це безвідповідальність!!! У світі оголошена пандемія, яка торкнулася і нашої країни, а ви "все літаєте"! Ще й маски "гламурні" в тон одягу готуєте.. вибачте, але я була більш хорошої думки про вас!"

“Артисти - потенційні переносники зарази!!!! Всім носити маску. Перельоти, концерти, гастролі"

"Зате ніхто напевно в масці не впізнавав) добре що вдома"

“Читаю коментарі і дивуюся, наскільки все-таки далеко зайшла це( А якщо вчитуватися в статистику, то швидше за все у найближчому майбутньому у кожного з нас буде знайомий який через це пройшов. Всім здоров'я"

“Дорога Віра! Побажання тільки одне! Бережіть себе і рідних, підтримуйте імунітет: імбир ,мед, лимони"

“Звичайний лайфхак - сидимо вдома) насолоджуємося родиною! Такої відпустки ще жодного разу в країні не було! А потім все за материнським капіталом через 9 місяців))"

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

Зазначимо, що зірки в масках вже встигли стати "трендом". Раніше до відповідальності закликали Тіна Кароль, модель Белла Хадід. Супермодель Наомі Кемпбелл і зовсім вбралася в захисний костюм під час перельоту.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Навіть скандальна Світлана Лобода в Парижі приміряла маску.

“Лувр закрили. Все тривожніше щоденні новини. Друзі , якщо ви подорожуєте, почитайте про правила профілактики, про безпеку в літаках, про маски, санитайзерах. Сьогодні все це має величезне значення і може вберегти вас від неприємних наслідків. Гігієна!!!! Це наше все", — писала ще 2 березня Лобода.