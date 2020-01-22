На лікарняному ліжку: Влад Топалов зробив страшне зізнання про своє здоров'я

Знімок з крапельницею співак супроводив новинами про стан здоров'я
Співак з РФ Влад Топалов, чоловік української телеведучої та співачки Регіни Тодоренко, який нещодавно засмутив своїх шанувальників звістками про своє здоров'я, зробив відверте зізнання про своє зсамопочуття.
Початок 2020 року у подружжя Топалов-Тодоренко видався не зовсім вдалим, адже глава сімейства раптово потрапив у лікарню і переніс дві операції. 34-річний колишній соліст руппы "Smash!!" опублікував в Instagram фото з клініки і сповістив шанувальників про проблеми зі здоров'ям.
І ось чергове зізнання від Влада не змусило себе чекати, співак опублікував свіжий знімок з крапельницею і поскаржився на те, що доросле життя підносить йому не приємні сюрпризи. У коментарях під фото він згадав про те, що колись надто квапився дорослішати, а треба було вчитися і слухатися батьків.
"Раніше ми з друзями ходили разом у кіно, ресторани, в клуби, на танці..... а зараз - разом ходимо на обстеження наших все ще міцних, але вже не таких молодих організмів!!!" - заявив музикант.
І зізнався, що прийшов на одследование не в самоті, а з другом, ім'я якого нестав розголошувати.
"Не отримав згоди на розголошення імені мого друга з "заходу" сьогодні, тому не називаю його) але було кумедно лежати поруч один з одним, у такій новій обстановці)))) Ось воно - доросле життя!!! І куди я, @лять, поспішав дорослішати? Чим погано було ПРОСТО СЛУХАТИСЯ БАТЬКІВ І ВЧИТИСЯ? Кумедно)))" - пожартував Влад.
Підписники побажали виконавцю якнайшвидшого одужання і зізналися, що доросле життя не таке вже й безтурботне, як вони уявляли її в дитинстві.
До речі, Влад Топалов останнім часом досить ретельно стежить за своїм здоров'ям і не прогулює спортзал. Разом з дружиною Регіною Тодоренко вони займаються на тренажерах. Так нещодавно вони опублікувала кадри, на яких співак допоміг зробити дружині розтяжку.