Вболіваю і переживаю: племінниця Софії Ротару розсекретила професію майбутнього чоловіка

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Співачка Sonya Kay навіть зробила фото у формі коханого

В кінці листопада Sonya Kay вразила шанувальників дуже радісною новиною - українська співачка оголосила про заручини! Виконавиця навіть фото з обранцем опублікувала, вихваляючись обручкою. Однак обличчя обранця на знімку не видно. У ранковій передачі "Ранок з Україною" племінниця Софії Ротару розповіла хто ж все-таки став її обранцем. Однак ім'я майбутнього чоловіка Соня все ще не назвала. І все ж стало відомо, що він спортсмен, який грає за збірну України з хокею.

"Ми разом півтора року, але пропозицію я отримала через п'ять місяців знайомства. Він спортсмен, грає за збірну України з хокею. Я завжди дуже вболіваю і переживаю за нього. До речі, він молодший за мене! Напевно, це сімейне, оскільки мій батько також трохи молодше матері. У нас різниця у три роки, але це цілком нормально. Ми чудово ладнаємо, розуміємо один одного, у нас спільні цілі і мрії", - поділилася співачка

Sonya Kay в програмі "Ранок з Україною"

Крім того, Соня зовсім недавно додала нове фото на своїй сторінці в мережі instagram, де вона одягнена в хокейну футболку, при цьому додала коментар:

"А ви любите хокей так, як люблю його я?"

Соня Кей в хокейній формі (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Раніше артистка згадувала, що її обранець зовсім не медійна особистість, і що незабаром вона зможе поділитися фото та ім'я нареченого.

Нагадаємо, що до цього Sonya Kay випустила новий кліп на пісню "Ходимо", де вона разом зі знімальною командою влаштували справжній Форсаж - екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин і драйвовими гонками.

Також нагадаємо, що раніше в єксклюзивном інтерв'ю для LITE співачка розповіла про зустрічі та подробиці пропозиції від обранця. Наприклад, співачка визначилася, що весілля зіграє у Києві.