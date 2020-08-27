Біль був нестерпним: переможниця Холостяк-9 потрапила в лікарню

Холостяк-9 Микита Добринін і його дружина, переможниця проекту Даша Квіткова тільки нещодавно повернулися з весільної подорожі, яке провели в турецькому Белеку. 12 серпня пара відіграла пишне весілля в самому серці Києва на березі Дніпра, хоч торжество обійшлося закоханим в кругленьку суму, але пройшло ідеально. По прильоті додому з Туреччини з Дашею трапилася неприємність – 26 серпня дівчина по швидкій потрапила в лікарню.

Подробицями інциденту переможниця Холостяк-9 поділилася в розділі "сторіс" Instagram. Вона записала кілька коротких відео і пояснила, що з нею сталося.

"О п'ятій ранку я прокинулася від болю. Спочатку він був приглушеним, але потім підсилився. В 7 ранку я розбудила Микиту з проханням викликати мені швидку допомогу. Біль був нестерпним, як ніби мене різали ножем. Дуже круто, що мене дуже швидко відвезли в лікарню. Я вперше їхала на швидкій допомозі", - поділилася Даша.

Скріншот відео (instagram.com/kvittkova)

Дівчині вкололи пару уколів знеболюючого і взяли аналізи, призначили лікування, виписали лікарські препарати і відправили додому. Зараз Даша почуває себе добре.

Також вона показала пару кадрів з лікарні. Поряд з Дашею весь час перебував стривожений Микита. "З'їла парову котлету і пюре в лікарні. Відчуваю себе найщасливішою і ситою людиною", - підписала фото вона.

лікарню Дашу супроводжував Микита (фото:instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що раніше Даша Квикова розкрила правду про сварки з чоловіком і розповіла про їх стосунки.