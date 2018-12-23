"Богиня землі": Ані Лорак вразила фанатів шикарним знімком

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанати неодноразово порівняли образ Лорак з богинею

Відома українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка нещодавно офіційно заявила про розлучення з Муратом Налчаджіоглу, опублікувала по-справжньому приголомшливий знімок. Артистка зображена в образі східної богині. Образ тонко підкреслює штучний дощ і шикарні прикраси. Фотографія опублікована в профілі артистки в Instagram.

Артистка ніяк не підписала знімок, тільки поставила "сердечко".

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанати буквально накинулися на Лорак з захопленими коментарями. Чи не кожен порівняв зовнішній вигляд співачки з богинею, і в дійсності, вона виглядає приголомшливо.

"Незвичайне фото, ніби богиня Землі. Дуже красиво", "Гарно, пишно, розкішно, чарівно. Ви такий талант, така справжня і дуже красива", "Клеапатра", "Божественно!", "Клас! Зачаровує кадр, як русалка з казки!", "Красиво, немає слів", "Шедеврально", "Ідеальна!!!", "Чудово, як Мата Харі, що танцює)))", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером.

До цього ми писали, що Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення.

Відео: РБК-Україна