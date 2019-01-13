"Богиня": Тіна Кароль вразила фанатів глибоким декольте

Тіна Кароль (фото: tinakarol.com)

Фоловери в захваті від того, як виглядає артистка

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове витончене фото в Instagram, на якому вона показала свою красу. Фото розбурхало фанатів і набрало багато лайків та коментарів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, у волосся Тіни вплетений бант, який називають головним трендом 2019 року. Багато зірок на "Золотому глобусі" 2019 прикрасили свій наряд цим аксесуаром.

Користувачі мережі залишили безліч захоплених коментарів під публікацією співачки.

"Нереально красива", - пише kniga.o.lybvi.

"Тінка, піднімати настрій з ранку своїми фотографіями, ти вмієш", - коментує фан-клуб tina_forever_in_my_life.

"Ти прекрасна. Справжня Королева. Вбиваєш нас своєю красою", - захоплюється oliviya_plum.

"Так подобається цей бантик, не можу", - пише perechekati.

"Як красиво бант лягає на ключицю", - акцентує introvertik.

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol)

До речі, нещодавно землячка співачки поділилася архівних шкільним фото, зробленим у 1996 році, на яких можна побачити юну Тіну, яку тоді ще всі називали Танею Ліберман.

Нещодавно мережа була спантеличена пародією на співачку, яку зробили гумористи з шоу "Жіночий квартал".