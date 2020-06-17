Богиня риболовлі: Оля Полякова мікрошортах показала свій вражаючий улов

Оля Полякова – особистість не просто творча, а дуже різностороння. Так, співачка обожнює готувати,самотійно робить сир, розбила на дачі власний город та завела кіз і організувала справжнє господарство, разом з підписниками під час карантину активно займалася спортом і танцями в прямому ефірі,а тепер ще й запустила фітнес-марафон краси і стрункості, де пообіцяла ділитися перевіреними рецептами смачних і корисних страв. Як виявилося, це далеко не весь перелік талантів зірки. Оля – природжена рабалка, про що сама написала на сторінці в Instagram і надала докази.

Співачка зробила цілий фотосет на рибалці і похвалилася уловом – великим коропом, якого зірка тримає в руках. Для такого відповідального заняття артистка вибрала зручний лук – чорну футболку, джинсові мікрошорти, бейсболку та стильне і зручне взуття.

"Я рибак від Бога", - зізналася співачка під фотосетом в коропом. "Оль, яка в тебе довга вудка", - зазначила під знімками Леся Нікітюк. "На Королеву ночі будь-який карась клюне!" - написав гуморист і актор Гарік Бірча.

Оля Полякова з радістю показала свій щедрий улов (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники захопилися різнобічними талантами Олі, яка відкрилася для них з нового боку, а також впізнали місце її відпочинку та риболовлі – ресторан "Матрьошка" неподалік від Києва.

Рибалка-Оля

Шикарна

Супер! Талановита людина талановита в усьому

Олічка молодець

Ось так улов

Богиня риболовлі

Клас!

Ну нічого собі улов

Ви така класна

Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова в білосніжному мікробікіні розповіла про вражаючий відпочинок в Одесі.