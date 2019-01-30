Богиня підводного царства: Леся Нікітюк повечеряла на шестиметровій глибині

Відому телеведучу тревел-шоу ще є чим здивувати
Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая исполнила свою давнюю мечту и побывала в подводном ресторане на шестиметровой глубине.
"Богиня ламината" проводит зимний отпуск в райском уголочке планеты — на Мальдивах и испытывает на себе все прелести роскошной жизни, о чем не забывает рассказывать в своем блоге в Instagram.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
На этот раз Леся поделились кадрами из необычного ресторана, в панорамных окнах которого, можно увидеть не стаи чаек, а морское дно и косяки экзотических рыб.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Невозможно крутой ресторан Мальдив, который находится на глубине, 5,8 м! Я мечтала побывать тут, потому что когда снимали известную тревел программу В & Р то кое-кого из ведущих отправляли сюда, а меня в Варанаси", - рассказала о давних мечтах Леся.
Но не только волшебным видом привлекает туристов мальдивский ресторан, меню в нем тоже поражает воображение. На ужин здесь можно отведать блюда высокой молекулярной кухни. Например, лобстера с равиоли из свеклы с копченой форелью и трюфельной икрой, а на десерт нежнейший манговый чизкейк с кокосовым мороженым. Цены за ужин стартуют от 280 $ с человека.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Ещё одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом", - поделилась Леся своим восторгом.
"Крутяк"
"Я уже было подумал, что вас акула съела"
"Как красиво, и в этой красоте прекрасная женщина"
"Леся, вы просто красавица! Всегда шикарно выглядите!"
"В "Орел и Решка" был этот ресторан"
"Ясно. А сидишь в ночной сорочке, потому что это сон))"
"Супер позитивная красотка"
"Невероятная красота, ты будто погрузилась в глубь океана"
"Мне так нравится ваша манера разговора"
"Лесюня это нереально круто!"
"Класс"
"Самая нереальная это ты! Нереально красивая, нереально прекрасная и нереально позитивная! Shine on! А твоя улыбка делает этот мир прекрасней! Всех благ, Королева! #реальнаякоролева!" - написали ей подписчики.
Стоит отметить, что ранее Леся Никитюк покорила своих подписчиков пляжным фотосетом в купальнике.
Напомним, что Леся Никитюк на Мальдивах также занялась в свое удовольствие рыбалкой и показала первый щедрый улов, который затем превратился в аппетитный ужин.
Ранее Леся Никитюк озвучила цены на отдых на Мальдивах.
Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)