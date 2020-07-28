Богиня! Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою в смугастому купальнику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка мотивує шанувальників теж займатися спортом

Настя Каменських зараз знаходиться в Туреччині - співачка відправилася на морське узбережжя по роботі, але встигає і насолодитися ласкавим сонцем і теплим морем. За своїм звичаєм, вона почала свій ранок з розминки і тренування - на цей раз прямо на пірсі.

Зірка опублікувала жаркий кадр, на якому зображена в ефектному смугастому бікіні і сонцезахисних окулярах. Настя позує боком до камери, демонструючи у всій красі свою фігуру - плоский живіт, похилі стегна і стрункі ніжки.

Артистка підняла руки над головою, запустивши їх у свої розкішні кучері, і серйозно дивиться в об'єктив.

"Hello there. Пильно стежу, щоб всі потренувалися вранці. А ти сьогодні вже зробив ранкову гімнастику?" - з гумором підписала знімок Каменських.

Форми співачки не залишили фоловерів байдужими і вони засипали її захопленими відгуками.

Яка ж ви лялечка, красива і жіночна!

Красуня

Гладка як акула) дуже красива

Як завжди неперевершена. Я вами захоплююсь

Дюймовочка

Настуня, Ви прекрасні: осина талія, довжелезні ніжки, юна груди і аристократичні пахви!

Фігура ну просто супер дупер мега крута

Сексуальна

Шикарна дівчинка!

Ідеальна фігурка!

Скріншот коментарів

А поки Настя релаксує в Туреччині, Потап не на жарт заінтригував мережу фото з дітьми. У кожній руці він тримає нібито за новонародженому і позує в компанії колег по групі MOZGI, задавши шанувальникам провокаційне питання.