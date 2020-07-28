Богиня! Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою в смугастому купальнику

Співачка мотивує шанувальників теж займатися спортом
Настя Каменських зараз знаходиться в Туреччині - співачка відправилася на морське узбережжя по роботі, але встигає і насолодитися ласкавим сонцем і теплим морем. За своїм звичаєм, вона почала свій ранок з розминки і тренування - на цей раз прямо на пірсі.
Зірка опублікувала жаркий кадр, на якому зображена в ефектному смугастому бікіні і сонцезахисних окулярах. Настя позує боком до камери, демонструючи у всій красі свою фігуру - плоский живіт, похилі стегна і стрункі ніжки.
Артистка підняла руки над головою, запустивши їх у свої розкішні кучері, і серйозно дивиться в об'єктив.
"Hello there. Пильно стежу, щоб всі потренувалися вранці. А ти сьогодні вже зробив ранкову гімнастику?" - з гумором підписала знімок Каменських.
Форми співачки не залишили фоловерів байдужими і вони засипали її захопленими відгуками.
Скріншот коментарів
А поки Настя релаксує в Туреччині, Потап не на жарт заінтригував мережу фото з дітьми. У кожній руці він тримає нібито за новонародженому і позує в компанії колег по групі MOZGI, задавши шанувальникам провокаційне питання.