Богиня! Настя Каменських в кроп-топі завела мережу спокусливим танцем живота

Співачка закликала прихильниць пробудити свою внутрішню богиню
Настя Каменських на карантині відзначила свій 33-й день народження, а днями ще й першу річницю весілля з Потапом. Пара ніжно привітала один одного в мережі і вже за традицією влаштувала веселу домашню вечірку в стильних вбраннях. До речі, на самоізоляції співачка також не забувала про тренуваннях і з задоволенням демонструє свою струнку й підтягнуту фігуру. Так, у новому відеоролику в своєму Instagram зірка влаштувала спокусливі танці!
Настя в джинсах скінні і білому в'язаному кроп-топі виконує танець живота під знаменитий хіт Шакіри, пластично рухаючи стегнами в такт музиці і граючи зі своїм волоссям. Пружному пресу артистки справді можна тільки позаздрити!
"Розбуди свою внутрішню богиню", - закликала прихильниць Каменських.
Фанати прийшли в захват від фігури і хореографічних здібностей співачки і засипали її захопленими відгуками.
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Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.
Автор: Марина Настевіч