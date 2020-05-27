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Богиня! Настя Каменських в кроп-топі завела мережу спокусливим танцем живота

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Співачка закликала прихильниць пробудити свою внутрішню богиню

Настя Каменських на карантині відзначила свій 33-й день народження, а днями ще й першу річницю весілля з Потапом. Пара ніжно привітала один одного в мережі і вже за традицією влаштувала веселу домашню вечірку в стильних вбраннях. До речі, на самоізоляції співачка також не забувала про тренуваннях і з задоволенням демонструє свою струнку й підтягнуту фігуру. Так, у новому відеоролику в своєму Instagram зірка влаштувала спокусливі танці!

Настя в джинсах скінні і білому в'язаному кроп-топі виконує танець живота під знаменитий хіт Шакіри, пластично рухаючи стегнами в такт музиці і граючи зі своїм волоссям. Пружному пресу артистки справді можна тільки позаздрити!

"Розбуди свою внутрішню богиню", - закликала прихильниць Каменських.

Фанати прийшли в захват від фігури і хореографічних здібностей співачки і засипали її захопленими відгуками.

  • Дуже пластична
  • Яка сильно гарна
  • Як завжди - відмінний танець, Настя така сексі
  • Обожнюю Вас
  • Ракета
  • Ти Шакірою хочеш бути?)
  • Красуня
  • Круть. Попою рухаєш дуже класно. Попа як у Кім
  • Богиня
  • Крута мала!
  • Гарячо Настюшкин!!!
  • Шикарна Ви,Настя!!!
  • Ой як красивооооо
  • Хороша чертовка!
  • Дуже ритмічно
  • Вистачить худнути,вже зайве

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав Настю Каменських в міні і порівняв з відомою культовою жінкою.

Автор: Марина Настевіч

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