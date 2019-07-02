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"Морська Богиня": Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2019 - 14:27
"Морська Богиня": Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик з чоловіком намагаються відпочити, незважаючи на роботу

Лілія Ребрик продовжує ніжитися під яскравим сонцем Болгарії, куди телеведуча прибула буквально день тому. Відзначимо, що в поїздку Ребрик вирушила не сама, а зі своїм чоловіком Андрієм Диким. На даний момент зіркова пара знаходиться в курортному місті Кітен.

При цьому Лілія Ребрик зазначала, що полетіла в Болгарію не на відпочинок, а з робочим візитом. І все ж пара викроює трохи часу на відпочинок. І під час таких "вилазок" Ребрик поспішає показати шанувальникам деталі поїздки.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала кілька нових фото, зроблених ще на світанку. На цей раз телеведуча не в купальнику, а просто демонструє свій повітряний літній образ. На Лілії – легке плаття на бретельках в смужку ніжно-зеленого і бежевого відтінків. Тонкий поясок підкреслює талію ведучої. Пляжний образ доповнюють тільки темні окуляри.

Позує Ребрик на пляжі, стоячи в невеликих хвилях Чорного моря.

"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – підписала серію фото Ребрик.

&quot;Морська Богиня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

&quot;Морська Богиня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Просто неймовірна сукня!"
  • "Щаслива Ліля. Як завжди, прекрасна"
  • "Доброго ранку! Ви шикарні! Добре вам відпочити"
  • "Отримую натхнення від вашої енергійності та сонцесяйності)))"
  • "Красуня, просто богиня Болгарії"
  • "Дуже красива ви, Лілія, сонячна і позитивна, дивлячись на ваше фото, хочеться радіти і посміхатися! Гарного вам відпочинку!"
  • "Лілечка, яка ви розумниця і красуня. Я завжди Вами захоплююся"
  • "Море личить"

&quot;Морська Богиня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

&quot;Морська Богиня&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтичним пляжним образом

Лілія Ребрик в місті Кітен, Болгарія (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча блищала в білосніжному закритому купальнику.

А до цього Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.

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Новини України Лілія Ребриктелеведущая
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