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"Богиня!" Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні

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Телеведуча похвалилася апетитними формами на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися пляжним відпочинком в Абу-Дабі (ОАЕ). куди вирушила разом з подругою Лією. Дівчата активно засмагають, займаються спортом і весело проводять час, не забуваючи викладати в мережу барвисті фото. Втім, одним з кадрів ведуча просто-таки приголомшила шанувальників, адже на ньому вона відображена з кругленьким "вагітним" животиком! Таким чином Леді Ле в черговий раз продемонструвала своє неабияке почуття гумору.

А ось свіжим кадром Нікітюк не на жарт завела користувачів мережі - дівчина сфотографувала себе на пляжі. Кадр вийшов по-справжньому спекотним, адже Леся позує лише в бікіні пісочного відтінку, яке вигідно підкреслило її апетитний бюст. Ефектний пляжний лук завершують яскравий макіяж і гарні прикраси.

У підпису зірка поділилася корисним лайфхаком, як зробити гарне фото себе на пляжі.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове #самафото", - розповіла Нікітюк.

Повністю фото можна побачити тут

Шанувальники не змогли пройти повз гарячого кадру і засипали Лесю захопленими компліментами і враженими відгуками.

  • Топова
  • А де пункт - втягнути пузік після коктейлю
  • Ви найкраща
  • Я так само роблю завжди!
  • я так розумію , у вас був окремий валізу з купальниками...
  • Красуня
  • Дякую за лайфхак!!! Треба до літа натренуватись!!! А Ви, Лесюнька,на фото дуже гарна!
  • Богиня
  • Краса писанная
  • Гарна дівчинка
  • Струнка , гарненька. Леся, Ви дуже покращали
  • А тепер давайте майстер клас, як витрусити пісок з роз'єму для навушників і зарядки)) гарне фото звичайно
  • Бомба Ракета
  • Леееесяяя, секс на кожному вигині

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу нескінченними стрункими ногами на знімку із спальні.

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