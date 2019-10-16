У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні

Артистка показала розкішний концертний лук
Слава Камінська з групи НеАнгели вміє вразити і заінтригувати шанувальників пікантними фото і незвичайними образами. Приміром ,нещодавно вона розбурхала мережу, з'явившись в образі сексапільної нареченої - втім, у коментарях зірка запевнила фанів, що зовсім не поспішає знову під вінець. Нещодавно НеАнгели випустили новий альбом і Слава і Віка вирушили в масштабний тур на його підтримку.
На своїй сторінці в Instagram співачка показала розкішний аутфит з концерту групи в Полтаві. Слава красується біля дзеркала в чорному боді і пишній прозорій спідниці з оборками. Подібний наряд дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки артистки і її витончену талію. Доповнюють ефектний образ яскравий макіяж і розпущене волосся.
"Незважаючи на моє обличчя на фото ( фото у мене єдине з сьогоднішнього концерту ) я щаслива. Полтава - любов. Коли на сцені ти, як вдома. дякуємо за атмосферу і затишок!" - прокоментувала Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Підписникам дуже сподобався образ співачки і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.