У боді і прозорій спідниці: Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні

Слава Камінська з групи НеАнгели вміє вразити і заінтригувати шанувальників пікантними фото і незвичайними образами. Приміром ,нещодавно вона розбурхала мережу, з'явившись в образі сексапільної нареченої - втім, у коментарях зірка запевнила фанів, що зовсім не поспішає знову під вінець. Нещодавно НеАнгели випустили новий альбом і Слава і Віка вирушили в масштабний тур на його підтримку.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала розкішний аутфит з концерту групи в Полтаві. Слава красується біля дзеркала в чорному боді і пишній прозорій спідниці з оборками. Подібний наряд дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки артистки і її витончену талію. Доповнюють ефектний образ яскравий макіяж і розпущене волосся.

"Незважаючи на моє обличчя на фото ( фото у мене єдине з сьогоднішнього концерту ) я щаслива. Полтава - любов. Коли на сцені ти, як вдома. дякуємо за атмосферу і затишок!" - прокоментувала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписникам дуже сподобався образ співачки і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Спасибі і Вам ви шикарні

Ви шалено вогняна,легка,таємнича,відокремлена і голос просто

Красива!!! Шикарна!!!

Слава, ви круті! Вогонь)

Які у вас шикарні ноги

Слава, ви шикарні!

Ноооооооооги

Красотулька!!!!!

Ви просто Богиня !!!! Красуня і талановита співачка!!!!

Ось це фігура!!!!

Ну просто непристойно-довгі ноги)

Шалено красива! Я була на концерті і ти там була королевою

Ваууу, вауууу, який шикарний образ!!! Очей не відвести!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.