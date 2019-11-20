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У боді та "ошийнику": напівоголена Тодоренко розсекретила свої значні доходи

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Ведуча потрапила в рейтинг найбільш високооплачуваних блогерів за версією відомого видання

Регіна Тодоренко плідно попрацювала в цьому році – з появою на світ малюка енергійна і цілеспрямована ведуча з подвійним завзяттям взялася до роботи. Її старання були з лишком винагороджені – проекти Регіни були удостоєні ряду російських нагород, що стало для неї ще більшим стимулом йти вперед. До речі, ще одним приємним сюрпризом для ведучої стало друге місце в рейтингу найбагатших блогерів від видання Forbes в Росії.

З цього приводу Регіна написала розгорнутий пост в instagram і публікувала відверте фото. На знімку засмагла зірка позує в чорному боді і куртці-шкірянці, з аксесуарів – шкіряний чокер-"ошийник".

На знімку легко можна розглянути розкішні груди і стрункі ніжки. До речі, обійти ведучу в списку змогла російська журналістка і теж успішний блогер Ксенія Собчак.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Forbes стверджує , що ця тьолочка, що на фото, входить в десятку найбільш високооплачуваних блогерів instagram. На другому місці - я зі своїми 860 000 $. Ну, що ж, раз так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація. Від такої приголомшливої інформації я аж згадала, як пришвартовувала свою 30-ти метрову яхту поруч з яхтою Ксенії Анатоліївни у своєму сні. Ну, постривай, Forbes. Тепер у мене є стимул створювати круту проекти! Вже зовсім скоро обіцяю вас порадувати новинками", - написала Регіна.

Шанувальники успішного блогера поспішили з привітаннями і не забули оцінити її пікантний образ.

  • Ну, це топ
  • Круте фото
  • Красива дівчина. Також дуже талановита. Розумниця!
  • Це дуже красивий образ і фотка
  • Ммм шоу - гьорлз
  • Шикарна
  • Розумниця
  • Красива
  • Бомба! Регіна ти супер!
  • Яка красуня!
  • Як приємно дивитися на тебе таку сексуальну
  • Гарненька

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася своїми основами стилю і правилами життя. Вона зізналася, що з дитинства вірила в себе завдяки мамі.

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