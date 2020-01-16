Блондинка в латексі: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в пікантному образі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приміряла новий стиль

Кім Кардашьян належить до того типу зірок, які не можуть довго перебувати в одному образі. 39-річна красуня тільки вчора показала нову зачіску – шоколадного відтінку каре, укладене легкими хвилями. А сьогодні знову здивувала кардинальними змінами – Кім знову стала блондинкою. Щоправда, лише на час зйомок нової рекламної кампанії бренду KKW Beauty.

Кім рекламрует нову колекцію тіней (фото: instagram.com/kimkardashian)

Оскільки бізнесвумен рекламує нові відтінки тіней з металевим ефектом, то приміряла відповідні спокусливі наряди. Так, зірка соцмереж красується в блискучому облягаючому комбінезоні, який пыдкреслив усі достоїнства її фігури. А також золотистому боді з високим горлом і вирізами на стегнах, яке доповнили босоніжки зі шнурівкою. Ще один "гарячий" образ сформували легінси фіолетового відтінку з переливами, а також бежевий топ. Складові всіх луків – яскравий макіяж з використанням вже згаданих тіней, а також довге біле волосся, розпущене по плечах м'якими хвилями.

Кім обожнює зміни в стилі (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підписі до фото Кім розповіла, яким відтінкам макіяжу віддає перевагу в повсякденному житті (персиковим і бронзовим), а також розповіла про своїх б'юті-"улюбленців". "Як відомо, я віддаю перевагу бронзовим тіням – це мій абсолютний фаворит. Я вже кілька місяців ношу з собою нову палітру тіней для повік @kkwbeauty Bronze Heaven в косметичці, і це мій мастхев, особливо коли я подорожую і змушена сама робити макіяж. Поєднання матового, металевого золотого і коричневого кольорів ідеально підходить для повсякденного використання, а коли ви хочете виглядати більш ефектно, гладка формула полегшує нанесення шарів. Я використовую абсолютно новий олівець для губ у відтінку "Рожева курява" і класичну палітру рум'ян Shimmers", – поділилася знаменита красуня.

Зірка сама рекламрует власні продукти (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, зараз Кім вирушила на відпочинок – про це вона розповіла в останньому пості, опублікувавши відверті фото в купальнику. Так що явно їй є де застосувати свої навички!