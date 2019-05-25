Яблуко від яблуні: Олена Кравець показала красуню-дочку, що подорослішала

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець не так давно вперше показала обличчя своїх молодших дітей - двійнят Каті і Вані, яким скоро буде три роки. При цьому старша дочка актриси Маша в свої 16 років вже живе окремо від неї, з подругою. Дівчинка дуже самостійна і росте справжньою красунею.

На своїй сторінці в Instagram Кравець похвалилася, що її донька стала моделлю для українського бренду одягу Марини Лірник і опублікувала фото юної красуні в стильному вбранні. На знімку Маша позує у білому лляному костюмі - шортах і сорочці.

"Моя @ma_kravets для моєї @lirnik_shmirnik в льняному костюмі. Моя любов", підписала публікацію Олена.

Фото: Олена Кравець показала 16-річну дочку Марію (instagram.com/lennykravets)

Підписники зіркової мами залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що дівчинка дуже на неї схожа і до того ж справжня красуня.

"Дуже красива у вас дочка Оленка!!!"

"На мамуся то як схожа))"

"Красуня Машка"

"Яка ж вона у Вас гарна, просто не відірвати очей"

"Яблуко від яблуні! Принадність"

"Коли вже збиралася йти спати, але... Важко заснути з тахікардією. Машуля - сонечко"

"Красуня, мамина копія)) любусь вами обома!!!"

"Коли вона встигла вирости так. Красуня!"

"Дуже на Вас схожа. Красуня"

"Красуня неймовірна)"

"Так, як швидко ростуть діти!"

"Ого!!! Як схожа на Вас"

"Красуня-донечка виросла, Оленка!"

Нагадаємо, актриса "Квартал 95" Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику.

Раніше Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

До речі, 16-річна дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні.