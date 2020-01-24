Блаженно наївний: Бред Пітт загадково відповів на чутки про возз'єднання з Дженніфер Еністон

Шанувальники пари Бред Пітт і Дженніфер Еністон все ще "сходять з розуму" після їх спільних гучних фото, зроблених під час церемонії SAG Awards 2020 - премія Гільдії кіноакторів (19 січня, Лос-Анджелес). Тоді экс-подружжя потрапило в об'єктиви фотографів під час милого спілкування. Бред і Дженніфер зустрілися за лаштунками премії, вони привітали один одного і обнялися. А Пітт навіть затримав руку Еністон, коли вона йшла. У всіх цих жестах шанувальники пари і навіть експерти з невербальних комунікацій побачили позитивний знак про "возз'єднання" голлівудської пари. Журналістам видання Entertainment Tonight вдалося з'ясувати, що з приводу цих чуток думає сам Бред Пітт.

Під час кінофестивалю в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) Піт був удостоєний нагороди Maltin Modern Master Award за багаторічний внесок у кіно. Коли журналіст запитав його, що для Пітта означає ця нагорода, актор з гумором відповів: “По-перше, це означає, що я старий. По-друге, мені приємно".

Тоді журналіст вирішив скористатися хорошим настроєм Бреда і запитав у нього прямо про можливий роман з Еністон, про який в ЗМІ говорять вже більше півроку.

“Нічого про це не знаю. Я блаженно наївний і збираюся залишитися таким і далі", - загадково відповів 56-річний актор.

Також Пітт зазначив, що не читає новини про своє особисте життя.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон на SAG Awards 2020 (фото: instagram.com/sagawards)

Тим часом, джерело Entertainment Tonight зазначає, що Пітт лукавить. І насправді вони з Джен "насолоджуються грою з пресою". Також парочка посміялася над реакцією ЗМІ та громадськості з приводу їх більш ніж теплої зустрічі на SAG Awards 2020.

Наголошується, що Еністон стала уникати зустрічей з Піттом після їх розставання в 2005 році. Хоча вони змогли зберегти хороші відносини один до одного.

“Вони бачилися, але вкрай рідко. А іноді навіть випадково. Джен часто потрапляє в об'єктив папараці, тому вона намагалася уникати Бреда. Хоча вона завжди обожнювала його, вона ніколи не хотіла, щоб почалися якісь чутки", - говорить джерело.

“Вона не розуміла, наскільки величезною буде реакція громадськості на них, - додав інсайдер про нещодавну зустріч Еністон і Пітта. - Вони обидва сміялися над цим".

У той час як деякі фанати пари сподіваються, що вони знову будуть разом, друге джерело повідомило Entertainment Tonight, що це "не більш ніж цікаві зустрічі".

“Бред і Джен виглядають щиро щасливими. Вони безумовно працювали над своєю дружбою, оскільки їх зустрічі дуже щирі", - додало джерело.

Все змінилося, коли Бред Пітт щиро вибачився перед Еністон за те, що заподіяв їй біль, коли пішов від неї до Анджеліни Джолі.

“Він вибачився перед нею за багато речей. Бред відчував, що деякі проблеми в їх відносинах з Джен виникли через нього. Він дійсно взяв на себе відповідальність за свої помилки, і це змінило їх ставлення один до одного. Вони живуть далі".

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон зізналася, хто саме примусив її завести Instagram-сторінку.