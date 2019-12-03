Вдячна чоловікові за такого сина: Світлана Тарабарова розповіла про характер синочка

Світлана Тарабарова) TARABAROVA вперше показала сина Івана у прямому ефірі. В ексклюзивному інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" артистка разом з сином представила новий кліп і розповіла про особливості цієї зими.

Вперше на телебаченні! Ексклюзивно в ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна" TARABAROVA з’явилася разом із сином Іваном. Артистка поділилася з українцями, чому цю зиму вже можна вважати особливою.

"Вітаю вас із зимою! Ця зима обов’язково буде теплою, я вам обіцяю! А знаєте чому? Тому що в нашій родині вже почалися новорічні дива. Одинадцять днів тому я написала пісню "Падає сніг" і це було справжнє диво! За кілька годин народилася пісня, за декілька днів ми з чоловіком вирішили, що таку пісню треба дарувати всім українцям – зняли дуже тепле відео. У цій роботі є дуже важливі для мене слова: "Дякую, Всесвіт, за друзів, родину, за посмішку мого маленького сина", – прокоментувала TARABAROVA в ефірі каналу "Україна".

Світлана Тарабарова з сином Іваном (фото: ТК "Україна")

Незважаючи на те, що для сина артистки це був перший ефір в житті, хлопчик тримався спокійно та розчулив усіх присутніх своєю серйозністю та скромністю.

"Насправді ми дуже хвилювалися, адже це наш перший спільний ефір. Та вперше Іван з’явився в моєму кліпі "Падає сніг". До цього ми не показували сина, але зараз йому вже рік і три місяці, й взагалі він дуже позитивний хлопець, але сьогодні чомусь не виспався – у нього такі сумні очі", – говорить артистка.

Втім, TARABAROVA зізналася – через те, що маленький синочок хотів спати, їй було аж надто ніяково. Проте зі сльозами на очах артистка розповіла про те, за що вдячна чоловіку і чому пишається маленьким Іваном.

"Іван – він взагалі дуже позитивний хлопець і я дуже рада, що він відчуває людей, він завжди їм дарує класний настрій і я взагалі думала, що на цьому ефірі він усіх зачарує, але в нього свої плани. І я дуже вдячна чоловіку за такого сина! В Івана характер мого чоловіка – він класний, спокійний, дуже натхненний і зараз такий період, коли він, підходячи до мене, обіймає, він розуміє, що я – мама, тягне руці – ну просто мурашки по шкірі", – зізналася TARABAROVA в програмі "Ранок з Україною".

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