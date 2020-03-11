Біллі Айлиш роздяглася на концерті в Майамі проти цькування в мережі (відео)

Біллі Айлиш за рік встигла стати найпопулярнішою молодою артисткою в світі. Під час минулої церемонії музичної премії Греммі-2020 Біллі стала рекордсменкою за кількістю номінацій. Її хіт "Bad Guy" стала піснею року. Також вона забрала статуетки у номінації "кращий альбом року" і "кращий новий виконавець". Успіх 18-річної американки можна без перебільшення назвати вибуховим. Крім "нуарності" своїх пісень Біллі також виділяється упізнаваним стилем. Дівчина віддає перевагу образам "пацанки". Вона носить дуже об'ємні речі, які абсолютно приховують її фігуру. Однак днями багатомільйонна армія шанувальників Айліш у всьому світі змогла роздобути "гарячі" кадри напівголої Біллі.

Так, в Майамі стартував новий тур Біллі Айлиш. Концерт запам'ятався не тільки яскравим виступом, але й потужним закликом Біллі. Співачка більш ніж красномовно виступила проти бодішеймінга — дискримінації людей, заснованої на те, як виглядає їх фігура.

Ближче до кінця концерту на великому екрані з'явилося двохвилинне відео. На ньому шанувальники могли спостерігати, як Біллі повільно знімає з себе одяг. А потім занурюється в чорну, схожу на смолу, рідину. Під час трансляції ролика Айліш вимовила важливий монолог: "Якщо я одягаюся так, як мені зручно, то я не жінка". Якщо я знімаю з себе шари одягу, то я "повія".

Пізніше ролик з концерту з'явився в Твіттері одного з шанувальників Біллі.

Також співачка потужно висловилася проти забобонів сучасного світу, які базуються на розмірі одягу. Не складно здогадатися, що таким чином Біллі звернулася до своїх хейтерів. Які цькують виконавицю за її любов до оверсайзу.

“Ми вирішуємо, хто вони. Ми вирішуємо, що вони з себе представляють. Ношу я більше або менше — хто вирішує, що це визначає мене?" — звертається до хейтерів Айліш.

Фото: instagram.com/billieeilish

При цьому під час концерту Айліш виступала у звичному для себе мішкуватому одязі.

“Ви хочете, щоб я була менше? Слабше? М'якше? Вище? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? А моя груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася, — не те, чого ви хотіли? Якщо я ношу те, що мені комфортно, то я не жінка", — висловилася Біллі.

Співачка закликала припинити робити висновки про людину, спираючись виключно на її одяг. Також Біллі зізналася, що постійно піддається бодішеймінгу в мережі. І це при тому, що артистка ніколи і не публікує знімки, на яких можна хоч якось розглянути її фігуру.

До речі, свою любов до об'ємних речей Біллі вже пояснювала в травні 2019 року, коли знялася для реклами Calvin Klein.

“Не хочу, щоб про мене знали все. Ніхто не буде висловлювати свою думку про мою фігуру, оскільки ніхто нічого не бачив. Ніхто не скаже: "вона худа" або "вона товста", "у неї великий зад" або "у неї маленький зад", — пояснює Айліш.