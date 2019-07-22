"Безумовна любов": Регіна Тодоренко зворушила ніжним фото з сином

Молода мама задумалася про важливість популярності в соцмережах
Регіна Тодоренко не сидить на місці - після пишного весільного торжества в Італії ведуча разом з чоловіком Владом Топаловим та семимісячним сином Михайлом провела відпустку в сонячній Греції, а також засипала мережа зворушливими весільними фото. Судячи з усього, зараз телеведуча вже повернулася додому до звичайного життя. На своїй сторінці в Instagram вона порадувала шанувальників досить рідкісним останнім часом знімком з маленьким синочком. Заодно молода мама задумалася про популярність в соцмережах.
На фото видно лише частину головки, плече і ручку малюка Міші, який лежить на килимку на животі, а перед ним розсипані кубики і відкрита книжка з малюнками тварин. Також в кадрі рука Регіни, яка ніжно тримає дитину за ручку, а на її долоні - кубик з зображенням серця.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Ведуча вважає, що багато людей надто зосередилися на гонитві за лайками в мережі і забувають при цьому про реальне життя.
"#Син Безумовна любов! Як ми раніше жили без тебе??? Частенько бачила під своїми постами: "О Боже, Регіна так зациклена на собі, що навіть фото дитини не виставляє, відразу видно, що з ним взагалі час не проводить". Серйозно???? Невже зараз увага до сина проявляється в кількості виставлених про нього постів в Instagram? Світ потихеньку сходить з розуму, на соціум тиснуть новоспечені девайси і програми, які викликають залежність від лайків, а також занижену самооцінку. Добре, що розробники #instagram вже в 7ми країнах відключили лічильники лайків. Можливо, блогерам це не піде на користь, хтось втратить непогані гонорари, але це хоча б поверне людей у реальність, а то багато хто живуть в якійсь фотографічної ілюзії...Розумніше буде просто зробити лайки прихованими, коли їх бачить тільки власник облікового запису. Скільки хвилин/годин в день ви проводите в соц мережах? Ви ЗА чи ПРОТИ Лайків?" - прокоментувала Тодоренко.
Більшість фоловерів погодилися з нею і подякували за такі правильні й мудрі слова, а також розчулюються чарівному фото з синочком.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, допитлива Регіна Тодоренко спантеличила оригінальним питанням про дітей.
Раніше Регіна Тодоренко розповіла про величезний весільний альбом, який з'явився у молодої сім'ї після урочистості в Італії.
Також Регіна Тодоренко захопила фігурою в купальнику і отримала масу компліментів від шанувальників.