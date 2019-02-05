"Бездоганна": зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

Співачка запропонувала вгадати, який наступний трек випустить в студійній версії
Эпатажная и трудолюбивая певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников фотосетами со своего масштабного шоу, которое состоялось в Москве. В Instagram она поделилась серией привлекательных и будоражащих воображение снимков.
На кадрах артистка позирует в оригинальных и пикантных сценических нарядах: блестящем черно-золотом боди с глубоким декольте и шляпе и золотом платье, оголяющем бедра и создающем иллюзию отсутствия белья.
"Какой трек будет следующим?" - предложила она поклонникам угадать, что из исполненных на концерте новинок их ждет в скором времени.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики звезды стали теряться в догадках и называть полюбившиеся им композиции, хвалить само шоу и внешний вид звезды, а также ее умение держатся на сцене.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Шоу получилось на высоте! Конкуренция Мадонне!", "Лучшая из лучших", "Нереальная Света и нереальное шоу", "Классные костюмы", "Я не знаю какая будет следующая песня … Но! Я знаю кто самая лучшая певица и суперзвезда", "Безупречая", - не скупились на лестные отзывы комментаторы.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода раззадорила сеть пикантным сценическим образом без белья.
Ранее Светлана Лобода похвасталась стильным family look'ом со старшей дочерью. Певица и подросшая Евангелина позировали в одинаковых модных шляпах.
Видео: РБК-Украина