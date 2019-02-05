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"Бездоганна": зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2019 - 22:40
"Бездоганна": зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка запропонувала вгадати, який наступний трек випустить в студійній версії

Епатажна і працьовита співачка Світлана Лобода продовжує радувати шанувальників фотосетами зі свого масштабного шоу, яке відбулося у Москві. В Instagram вона поділилася серією привабливих і розбурхують уяву знімків.

На кадрах артистка позує в оригінальних і яскравих сценічних костюмах: блискучому чорно-золотому боді з глибоким декольте і капелюсі і золотій сукні, що оголює стегна і створює ілюзію відсутності білизни.

"Який трек буде наступним?" - вона запропонувала шанувальникам вгадати, що з виконаних на концерті новинок їх чекає незабаром.

&quot;Бездоганна&quot;: зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники зірки стали губитися у здогадах і називати улюблені композиції, хвалити саме шоу і зовнішній вигляд зірки, а також її вміння триматися на сцені.

 

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Шоу вийшло на висоті! Конкуренція Мадонні!", "Краща з кращих", "Нереальна Світла і нереальне шоу", "Класні костюми", "Я не знаю яка буде наступна пісня ... Але! Я знаю хто найкраща співачка і суперзірка", "Бездоганна", - не скупилися на схвальні відгуки коментатори.

&quot;Бездоганна&quot;: зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

&quot;Бездоганна&quot;: зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

&quot;Бездоганна&quot;: зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода звабила мережа пікантним сценічним образом без білизни.

Раніше Світлана Лобода похвалилася стильним family look'ом зі старшою дочкою. Співачка і юна Євангеліна позували в однакових модних капелюхах.

Відео: РБК-Україна

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