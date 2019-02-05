"Бездоганна": зваблива Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами

Співачка запропонувала вгадати, який наступний трек випустить в студійній версії
Епатажна і працьовита співачка Світлана Лобода продовжує радувати шанувальників фотосетами зі свого масштабного шоу, яке відбулося у Москві. В Instagram вона поділилася серією привабливих і розбурхують уяву знімків.
На кадрах артистка позує в оригінальних і яскравих сценічних костюмах: блискучому чорно-золотому боді з глибоким декольте і капелюсі і золотій сукні, що оголює стегна і створює ілюзію відсутності білизни.
"Який трек буде наступним?" - вона запропонувала шанувальникам вгадати, що з виконаних на концерті новинок їх чекає незабаром.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники зірки стали губитися у здогадах і називати улюблені композиції, хвалити саме шоу і зовнішній вигляд зірки, а також її вміння триматися на сцені.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Шоу вийшло на висоті! Конкуренція Мадонні!", "Краща з кращих", "Нереальна Світла і нереальне шоу", "Класні костюми", "Я не знаю яка буде наступна пісня ... Але! Я знаю хто найкраща співачка і суперзірка", "Бездоганна", - не скупилися на схвальні відгуки коментатори.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Світлана Лобода звабила мережа пікантним сценічним образом без білизни.
Раніше Світлана Лобода похвалилася стильним family look'ом зі старшою дочкою. Співачка і юна Євангеліна позували в однакових модних капелюхах.
Відео: РБК-Україна